Za posudek o nezávadnosti nanonástřiků v prostějovských školách padla pokuta

„Na základě všech podkladů má správní orgán za prokázané, že obviněný znalec jednáním v rozporu se zákonem učinil znalecký posudek nepřezkoumatelným,“ píše se v rozhodnutí, o kterém informoval server Olomoucká drbna.

„Obviněný nezajistil, aby znalecký posudek obsahoval veškeré náležitosti, čímž spáchal přestupek,“ zdůvodnil v rozhodnutí Sharp. Podle správního řádu je možné v takovém případě udělit pokutu až do výše čtvrt milionu korun. Přesná výše pokuty nebyla zveřejněna.

Znalec Procházka pochybení odmítl. „Žádnou pokutu jsem nedostal a přestupek jsem neudělal,“ řekl serveru. Pokuta ale už nabyla právní moci.

Znalecký posudek se týkal nástřiků s obsahem oxidu titaničitého, které nechala radnice rozptýlit v desítce škol a školek loni v únoru. Po kritice rodičů a opozice akci záhy zastavila. Přitom tehdy uváděla, že nanonástřik je bezpečný.

Senátorka Jitka Chalánková vyzvala prostějovského primátora Františka Juru (ANO), aby se kvůli aplikaci nanonástřiku veřejně omluvil rodičům dětí i kritikům.

Nástřiky jsou nevhodné, tvrdila od začátku

„Podle všech zdrojů, které byly už loni dostupné, bylo jasné, že nanonástřiky nejsou na takové použití vhodné. Proto jsem na to rodiče spolu s opozicí upozornila,“ řekla Chalánková.

Nevhodnost nástřiku ve školách podle ní dokládá například rozhodnutí Evropské komise, která oxid titaničitý označila za karcinogen.

„Aplikace v dalších školních zařízeních byla sice po společném tlaku zastavena, ale je potřeba ještě sanovat nástřiky tam, kde už byly aplikovány. To se ale pořád neděje,“ upozornila Chalánková.

Vedení města se podle Jury nemá za co omlouvat, jelikož posudek si objednala firma provádějící nanonástřik. „Radnice jednala v dobré víře,“ reagoval primátor.

Primátor nanonástřiky obhajoval

Jura od počátku nástřiky obhajoval. „Odborná firma Vederia Solutions garantuje bezpečnost látky Bezpečnostním listem a zprávou Zdravotního ústavu v Ostravě. Nástřiky schválil krizový štáb,“ argumentoval loni Jura.

Stejnou metodu podle něho využily například nemocnice v Ostravě, Třinci, ambulance praktických lékařů či mateřské školy v Brně, Havířově a Českém Těšíně.

Za 30 let, co se nástřiky používají, nebyl podle primátora prokázán jediný případ onemocnění. Radnice ale provádění nástřiků přesto zastavila a obrátila se na školy, zda chtějí pokračovat. Rodiče to ale odmítli.

Společnost Vederia Solutions trvá na tom, že nanonástřik je naprosto bezpečný a plně funkční.

„Disponujeme veškerými potřebnými dokumenty a certifikáty z hlediska bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti a funkčnosti. Protokoly o zdravotní nezávadnosti byly vydány Státním zdravotním ústavem v Ostravě, a to nejen pro aplikaci na dětské hračky, ale i pro povrchy, které jsou v kontaktu s potravinami,“ tvrdil jednatel firmy Petr Smékal.