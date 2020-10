Opravený Bezručův domek má vlastní turistickou známku s ještěrem

„O tom, že se jedná o atraktivní místo, svědčí skutečnost, že do výroby se známka dostala díky hlasování sběratelů,“ vysvětlila Soňa Provazová, ředitelka Muzea a galerie v Prostějově, které Červený domek s expozicí spravuje.

Kromě turistické známky je pro zájemce k dispozici také turistická nálepka. Lidé si je mohou koupit přímo v Kostelci na Hané anebo na pokladně muzea v prostějovském Špalíčku.

Známka má číslo 2647 a je na ní vyobrazený ještěr s dýmkou. Tak se totiž uzavřenému Bezručovi přezdívalo. Umělec byl tichý člověk, návštěvy si k sobě domů moc nezval a miloval klid malého města, jako je Kostelec na Hané. V České republice je nyní k dispozici celkem 2 654 turistických známek.

„Byl to tichý a samotářský člověk, který měl rád své soukromí. Rád však podnikal výlety do přírody a do okolí Kostelce, takzvané výplazy,“ popisuje historik prostějovského muzea a galerie Filip Gregor.

„Ani moc fotografií z jeho života není. Z jeho dětství a mládí máme ve sbírkách dvě nebo tři, v pozdějších letech neměl rád, když ho lidé fotili. Proto se dochovaly vesměs jen momentky,“ dodává.

Opravený Červený domek se pro veřejnost otevřel letos na jaře po patnácti letech. Autor Slezských písní v něm bydlel na sklonku života až do smrti v únoru 1958. Na opravy dal Olomoucký kraj osm milionů korun.

Návštěvníci Červeného domku tak mohou alespoň trochu nahlédnout do toho, jak autor sociálně laděné poezie žil. V přízemí je například pracovní stůl, jsou tam zrekonstruované obrazy, které měl, Bezručova původní postel s přehozem anebo knihy a sochy, jež dostal, když měl 90. narozeniny.

„Jsou tam věci, které nikdo ještě neviděl. Vybrali jsme například knihy, které četl, máme tam jeho osobní věci, hřeben, břitvu, brýle nebo hornický kahan, který dostal,“ dodal historik.

Kromě Bezručových věcí expozice nabízí i panely o jeho životě a díle. Pro veřejnost je Červený domek otevřený pouze od dubna do října, pro zájemce nebo školy je muzeum připravené zajistit odborný výklad.