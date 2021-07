ZÁPISNÍK: AMS, ADS, CLO, ICON, OCHA. Na samotě u Tokia?

K tomu jedna akreditace, 23 nanoroušek, jedna selfie tyč na rozhovory, dva výsledky PCR testů požadovaných Japonci před odletem, jeden QR kód s povolením vstupu do Japonska, jeden japonsky psaný slib, že dodržíme, co dodržet se má... a tuna trpělivosti.

Fajn a teď snad už můžeme odletět na hry.

Ovšem zda budeme do olympijské bubliny v Tokiu skutečně vpuštěni, stále zdaleka není jisté. Po příletu na letiště Narita musíme podstoupit další test a následně tři dny strávit v izolaci na hotelovém pokoji, opět s každodenním testováním. Když budou výsledky vždy negativní, až potom smíme na sportoviště – ovšem zbytku města se i nadále musíme vyhýbat.

S kolegou Matějem Tomíčkem jsme nyní na 18 hodin uvázli v Helsinkách, jelikož Finnair zrušil původní navazující let do Tokia a musíme čekat na další. Důvod je prostý, po zákazu diváků na hrách jsou letadla do Japonska poloprázdná. Navíc japonská vláda apeluje na letecké společnosti, ať ještě více omezí prodej letenek do Tokia osobám, které nemají s hrami nic společného.

Když jsme se začátkem července nemohli přihlásit do klíčového anticovidového systému ICON a hrozilo nám, že proto nebudeme na hry vpuštěni, poslal jsem organizátorům e-mail s žádostí o pomoc s předmětem URGENT. O den později VERY URGENT. Další den VERY VERY URGENT. Odpověď přišla po dvou týdnech.

Pohled na olympijské Tokio

Tedy odpověď... Znovu mi poslali nefunkční přihlašovací manuál. Až později jsme objevili nevysvětlitelnou anomálii, že z některých mailových adres se do systému ICON jednoduše neproboxujete.

Takové budou i celé hry. Ve znamení hledání schůdných cest.