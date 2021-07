7. DEN OH: Prskavec a Krpálek zabojují o zlato, rozjíždí se atletika

Rozdělovat se bude 21 sad medailí, mezi nimi první v atletice, a to za běh mužů na 10 tisíc metrů.

Dvě velké české naděje by měly jít do akce krátce po sobě. Kajakáři Prskavcovi začíná semifinále v 7:00 českého času (finále s desítkou nejlepších o dvě hodiny později), judistovi Krpálkovi druhé kolo v 8:00.

Lukáš Krpálek se do Tokia vrátil po dvou letech od mistrovství světa, na němž skvěle zvládl přechod do vyšší váhy a získal zlato.

Tehdejší šampionát ale vynechal osminásobný mistr světa Teddy Rinner z Francie. Obávaný stopadesátikilový obr, který za posledních deset let prohrál jediný zápas, by Krpálka čekal až ve finále, ale cesta do něj vede jen přes čtyři vítězství a hvězdné soupeře.

Český judista má v prvním kole volno, ve druhém ho čeká buď Němec Johannes Frey, jehož dvakrát porazil, nebo íránský uprchlík Džavád Mahdžúb, s nímž před třemi lety při Evropském poháru v Praze překvapivě prohrál.

První olympijské zlato vybojoval Lukáš Krpálek v roce 2016 na hrách v Rio de Janeiru.

V Krpálkově polovině pavouka je například Nizozemec Henk Grol, který má už dva olympijské bronzy a s nímž český judista prohrál v semifinále letošního ME v Lisabonu, nebo domácí favorit a stříbrný z Ria de Janeiro Hisajoši Harasawa. Toho Krpálek už v Tokiu porazil ve finále mistrovství světa.



Kajakář Jiří Prskavec je stálicí vodního slalomu, od prvního titulu mistra světa v roce 2015 se jen jednou vracel ze světového šampionátu bez medaile a formu potvrdil i v kvalifikaci. Trať projel i s vypuštěným závěrem ze všech nejrychleji a jen dotek branky ho odsunul na čtvrté místo.

V kvalifikaci zajel nejlépe Němec Hannes Aigner, který českého kajakáře připravil o zlato na MS v roce 2018. K favoritům patří také Ital Giovanni de Gennaro, při letošním Světovém poháru v Troji druhý za Prskavcem.

Drezurou začne čtyřdenní soutěž v jezdecké všestrannosti, v níž budou Česko reprezentovat Miroslav Trunda s klisnou Shuterflyke a Miloslav Příhoda s valachem Ferreolusem. Dalšími částmi soutěže jsou cross country a parkur, vrcholem pak 2. srpna finále pro 25 nejlepších jezdců.



Kraulař Jan Micka bude bojovat o postup mezi osm finalistů na 1500 m volný způsob. Jeho dva roky starý český rekord 14:48.52 z roku 2019 ho řadí mezi účastníky právě na osmé místo. Zlato obhajuje Ital Gregorio Paltrinieri, který v Tokiu už vylovil stříbro na osmistovce.

Barbora Seemanová zaznamenala ve finále čas 1:55,45, čímž zhruba o sedm desetin vteřiny vylepšila národní rekord, který vytvořila v semifinále. (28. července 2021)

Barbora Seemanová, senzačně šestá z kraulařské dvoustovky, kde ji dělilo pouze tři čtvrtě sekundy od bronzu, se pokusí postoupit z rozplavby i na závěrečné padesátce.

Z atletů půjde jako první na start Vít Müller na trati 400 m překážek. V posledním z pěti rozběhů má jednoho z největších favoritů Američana Raie Benjamina a i dalších šest soupeřů má na kontě lepší časy, než je jeho osobní rekord 49,26 z červnového mistrovství republiky ve Zlíně.

V akci bude i koulařka Markéta Červenková, jež má kvalifikaci na programu kolem poledne českého času. Aby uspěla, musí podat nadstandardní výkon: limit pro finále (18,80 m) je o téměř půl metru dál než její maximum.