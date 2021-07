Nevím, jestli mi to všechno dojde. Je to krásný, zářil unavený, ale zlatý Krpálek

Lukáši, obrovská gratulace. Co jste prožíval, když jste při finálovém zápasu dostal Gurama Tušišviliho na wazari?

Když se mi ho podařilo chytit do držení, tak se mi honilo hlavou spoustu věcí. Bylo to něco nádherného. On je pro mě hrozně těžký soupeř, dvakrát se mi s ním podařilo prohrát a vždycky na začátku boje.

Toho jste se tentokrát chtěl vyvarovat.

Taktika byla jasná – vydržet začátek i za cenu toho, že budu pasivní, budu dostávat tresty. Trochu si ho unavit a potom ho zkusit někde položit a porazit ho. Když se to plánovalo, znělo to hezky, ale pak to všechno udělat, to jednoduché nebylo.

Ale povedlo se.

Povedlo. A pro mě už jen kvůli tomu, že se mi ho nikdy nepodařilo porazit, až teď na olympijský hrách, je to o to cennější.

Jaké to je být dvojnásobný olympijský vítěz?

Pocity jsou to nádherné! Jen tak mi to všechno asi nedojde.

Věřil jste tomu tehdy před pěti lety, kdy jste po olympiádě v Riu přestupoval z nižší do vyšší váhové kategorie?

Měli jsme s trenérem (Petrem Lacinou) obrovskou motivaci – zkusit vybojovat něco podobného, co se povedlo v té nižší. To se nám splnilo. Další motivací bylo porazit jednou Teddyho (Rinera). To se nepovedlo a trochu jsem doufal… no doufal, hrozně jsem si přál, aby finále vyšlo nám oběma. To by byl asi nejkrásnější okamžik. On se bohužel do finále nedostal, a tím pádem tam na mě zbyl jiný soupeř. Ale všechno ostatní, co jsme chtěli, vyšlo. A to je něco nádherného.

Dokážete porovnat ta dvě zlata, která jste na hrách získal?

Vždycky se říká, že vybojovat zlatou medaili na velké soutěži je těžké, ale obhájit ji je ještě těžší. Pro mě to bylo umocněné tím, že jsem navíc změnil váhovou kategorii. Věděli jsme, že v takovém případě můžu mít menší šance.

A přesto jste do toho šli.

Já měl nesmírnou motivaci to zkusit. Tohle se nikomu nepovedlo, což mě hnalo dopředu. I dneska jsem na to celý den myslel, že kdyby se to povedlo, bylo by to něco nádherného. Teď tu sedíme, a ono se to povedlo, takže je to něco úžasného. Nevím, jestli mi to všechno dojde, nebo… Je to krásný.

Za půl roku začíná olympijská kvalifikace do Paříže.

To je pravda, musím se dát zdravotně do pořádku a zkusit ještě jednu olympijskou medaili vybojovat. Protože… protože do třetice by to bylo krásné.