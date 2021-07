Na úvod třinácté místo, jezdec Příhoda zahájil soutěž ve všestrannosti

Od 10:30 SELČ se zapojí do akce dalších 21 závodníků. Stejný počet jezdců, mezi nimiž bude druhý český zástupce Miroslav Trunda, vstoupí do úvodní disciplíny všestrannosti v sobotu ráno.

Vedle drezury mají před sebou závodníci také nedělní cross country a soutěž vyvrcholí o den později parkurem. Do večerního finále se dostane 25 jezdců. Celkem se soutěže účastní 63 jezdců. Prvenství obhajuje Němec Michael Jung, který útočí už na čtvrté olympijské zlato.

Z českých jezdců se do olympijských her zapojí od 3. srpna také Aleš Opatrný, Anna Kellnerová a Kamil Papoušek, kteří budou startovat v parkuru. O tři dny později je na programu týmová soutěž, do níž reprezentační výběr zasáhne po 85 letech.