Pozemní hokejistky Nizozemska získaly do sbírky čtvrté olympijské zlato

Nizozemské pozemní hokejistky ve finále olympijských her v Tokiu porazily 3:1 Argentinu a získaly rekordní čtvrtou...

V kariéře chci pokračovat, říká Cimanouská. Do Varšavy odletí ve středu

V budoucnu by se k atletice znovu ráda vrátila. Chtěla by se zúčastnit i dalších olympijských her. V současnosti však...