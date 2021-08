POHLED: Olympijské hry nouzové a s rozervanou DNA, přesto i léčivé

Pokud na ně budeme nahlížet touto optikou, nemohly ani v nejmenším dosáhnout velikosti těch předchozích. Ovšem opačnou variantou než uskutečnit je v okleštěném režimu bylo, že by se nekonaly vůbec. A takový scénář by znamenal nejen přerušení kontinuity, ale i přervání sportovních snů.

Ruku na srdce, když jste sledovali strhující finálovou jízdu Jiřího Prskavce, chvaty Lukáše Krpálka, super tie-breaky tenistek či daleko letící oštěp Jakuba Vadlejcha, řešili jste, zda právě na tribunách křičí a vzdychají davy fanoušků?



Další velkou část své DNA si totiž olympiáda i v Tokiu zachovala. Přinesla souboje, které měly tak mocný náboj, protože k nim může dojít právě jen jednou za čtyři (a výjimečně za pět let).

Stala se vrcholem pyramidy, kam se 10 tisíc sportovců snažilo vyškrábat. Nabídla silné emoce, euforii i slzy zklamání, drama, světové rekordy. Doručila tyto emoce ke třem miliardám lidí světa, kteří boje pod pěti kruhy na dálku sledovaly. Nebyla ochuzena o výkony na hranici lidských možností. A ukázala, jak je dnešní sportovní svět pestrý, vždyť medaile si odvezli sportovci z 93 zemí, nejvíce v historii.

Tím vším nalévaly tokijské hry i jakýsi elixír zapomnění. Nechaly lidi na chvíli nemyslet na závažné problémy posledních dvou let i politické eskapády a místo toho je vtáhly do světa sekund, bodů, ipponů a šťouchů. Byla to pouze dočasná léčba dlouhodobých bolestí, ale byla.



Tým USA potvrdil pozici na špici medailového žebříčku zemí, těsně před dotírající Čínou. Česká výprava se s bilancí 4-4-3 nalezla na 18. místě pořadí národů a přeskákala i Keňu, Jamajku, Španělsko či Švédsko. Což byla dobrá zpráva.

Ve světě plném strachu je potřeba udělat nějakou světlou tečku, tak zněla mise odložené tokijské olympiády. Nemohly to být hry ve znamení návratu k normálu, jak je Japonci ještě loni plánovali. Nebudou takové za pouhých šest měsíců ani příští zimní hry v Pekingu.

Tato role zůstane (snad) určena až pro Paříž 2024. Pro hry s pořadovým číslem 33, které – věřme – budou také unikátní, ale jinak: coby první v postcovidové éře, ve znamení návratu fanoušků na tribuny, setkávání a společné radosti.

Aby se na několik dílů rozebraná DNA olympiád opět scelila.