Nejtěžší rozhodnutí v kariéře. Synek kvůli zdraví nepojede do Tokia

Před dvěma týdny Synek oznámil, že se v přípravě na hry v Tokiu potýká s takzvaným syndromem nejasného snížení výkonnu.

„Projevy se dají přirovnat k vybíjející se baterii,“ líčil tehdy lékař Jiří Dostál „Dlouho je mírný pokles výkonu maskovaný či neznatelný, ale po překročení určité hranice dochází k rychlému snížení výkonu, který se pak projeví ve výsledcích závodů.“

Potíž před Tokiem Jak Synek oznámil, co ho v přípravě na hry limituje

Po diagnóze se Synek rozhodl nastoupit na 14denní klidový režim, nicméně ani pauza nepomohla. Když se chtěl nyní v Livignu vrátit do přípravy, jeho tělo na zátěž nereagovalo dobře.

„Od soustředění jsem čekal, že by mě mohlo ještě nakopnout. Dal jsem si před ním pauzu od veslování a tréninku, ale bohužel se tak nestalo. Možná se to i zhoršilo. Můj zdravotní stav teď není v pořádku,“ prozradil Synek v tiskové zprávě.

Proto učinil rozhodnutí, které označil za nejtěžší ve své kariéře. „Veslování je hlavně o fyzické kondici a já teď nejsem ve stavu, kdy bych mohl odjet závod, abych dobře reprezentoval Českou republiku. Bude lepší uvolnit místo někomu jinému.“

Synek se do Tokia chystal jako na příležitost zkompletovat sbírku svých olympijských medailí. V Pekingu 2008 a Londýně 2012 vybojoval stříbro, naposledy v Riu získal bronz.



Celkově pátý start na velkolepé sportovní akci mu ale zhatilo zdraví.

„Beru to tak, že jsem byl na předchozích čtyřech, získal jsem tři medaile, spoustu nezapomenutelných zážitků a poznal hodně kamarádů,“ snaží se hledat pozitiva Synek.

Ve 38 letech pro něj mělo být Tokio jedním z posledních vrcholů veleúspěšně kariéry, o jejím pokračování chce popřemýšlet.

„Je to hodně čerstvé, musím všechno zpracovat a dát se do pořádku zdravotně, to je pro mě nejdůležitější. Až se tak stane, tak si v klidu a bez emocí vyhodnotím, co bude dál.“