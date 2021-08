Nejlepší na Tokiu bylo jídlo, říká Augusta. Z olympiády zajišťoval přenosy

Ve chvíli, kdy bylo jasné, že Prague Black Panthers si v nejvyšší rakouské soutěži amerického fotbalu letošní play off nezahrají, začal se Karel Augusta chystat na hostování v jiném klubu. Konkrétně zamířil znovu do Jihlavy.

„V podstatě to bylo celé upečené už v rámci minulého roku. Pořád se nevědělo, jestli se bude hrát, tak jsem se domluvil s manažerem Gladiátorů,“ prozradil pětatřicetiletý rodák z Prahy, který je vnukem slavného českého herce Karla Augusty.

„Nakonec to bylo tak, že v Rakousku jsme s Pantery měli takovou zkrácenou sezonu, takže jsem mohl volně navázat tady v Jihlavě,“ doplnil.

Berete tuhle možnost jako šanci dokončit s Gladiátory cestu za titulem, kterou vám tady loni překazila opatření související s nemocí covid-19?

Ano, přesně tak to cítím.

Při prvním letošním vzájemném souboji se spolufavoritem Kittfort ligy Prague Lions jste ovšem chyběl...

Protože jsem byl s Českou televizí pracovně na olympiádě v Japonsku. Konkrétně jsem se věnoval sestřihům na divoké vodě.

Tak to jste si musel práci užít – vzhledem k medailovým úspěchům českých reprezentantů. Nebo ne?

Jo, bylo to naprosto skvělé.

Odjel byste do Tokia i v případě, že by se olympiáda konala v původním termínu?

Ano, akreditace se vyřizují rok dopředu, takže v tomhle případě už to bylo před dvěma lety. A pak už se jen čekalo, jestli covid hry dovolí.

Gladiators vzdorovali, ale padli Poprvé v nové sezoně Kittfort ligy amerického fotbalu okusili Gladiátoři z Vysočiny hořkost porážky. V nedělním šlágru kola podlehli po velkém boji na hřišti Prague Lions 21:28. „Hlavně v první půli to ale nebyla žádná velká reklama na fotbal. Myslím, že ani jedna strana nemohla být spokojená. Potřebovali jsme se sebrat a uklidnit,“ pustil se do hodnocení utkání jeden z domácích hráčů Marek Suchý. Do druhé poloviny se šlo za nerozhodného stavu 7:7. „Dlouho to byla hra obran,“ přidal svůj pohled jihlavský Petr Čermák, který si včera nakonec v duelu připsal dva touchdowny. Jeden přidal za Vysočinu také David Calta, jenže na domácí to nestačilo. Lions totiž byli o jednu akci, která skončila úspěchem v end zóně, lepší a mohli slavit. Aktuálně jsou na tom navíc Pražané lépe i v tabulce, i když Jihlava má zatím na kontě o jeden odehraný zápas méně. Také proto si z porážky Gladiátoři těžkou hlavu nedělají, stále jsou odhodlaní nastoupit 11. září na domácím hřišti v Czech Bowlu. „Z loňské sestavy nám chybí jen dva nebo tři lidi, jinak je tady ten samý kolektiv. Rozumíme si a pracujeme společně na tom, co jsme nastavili minulý rok. Chceme titul,“ ujišťoval jeden z lídrů Vysočiny Karel Augusta.

Když už jsme u koronaviru, jste očkovaný?

Jsem, ale to neznamená, že mě to uchránilo před pravidelným testováním či karanténou, která byla v Japonsku povinná. Tedy s výjimkou času určeného pro práci. Očkování pro mě mělo výhodu až teprve při návratu do Evropy. To jsem mohl procházet všechny kontroly bez problémů jen s certifikátem v ruce. Jinak jsme byli stále testováni. Všichni.

Už jste někdy předtím pracovně na olympiádě fungoval?

Jasně, tohle pro mě byly třetí olympijské hry.

Jenže od těch předchozích se zásadně lišily v tom, že se sportovci museli obejít bez podpory fanoušků. Užil jste si je i tak?

Máte pravdu, tentokrát to bylo složitější, ale bral jsem to jako úžasnou zkušenost. Navíc Japonsko patří mezi země, které jsem vždycky chtěl navštívit.

Dá se tedy říct, že jste si splnil sen?

Určitě, i když smutné na něm bylo, že se toho nedalo moc vidět. Každopádně stejně jako má většina sportovců svůj sen dostat se na olympiádu, tak já si ho plním díky svojí práci.

Přál byste si vidět jednou na hrách i americký fotbal?

Myslím, že složitostí hry, jakou americký fotbal představuje, to není možné. Jedině, že by se sáhlo k podobné změně, kterou udělalo ragby. Prostě hrát s méně lidmi, nějakou sedmičkovou verzi.

Otázkou je, zda by se osekaná verze líbila divákům...

Přesně. V případě ragby je to skvělá podívaná, ale netuším, jestli by byla až tak poutavá v případě amerického fotbalu.

Prozraďte, co vás v Japonsku nejvíc zaujalo?

Jídlo.

Musím říct, že jsem čekala spíš odpověď, která bude souviset se sportem, ale dobře. Zeptám se tedy, o jaké jídlo šlo konkrétně?

Všechno, tam se prakticky nedalo sáhnout vedle. Ať už to bylo veškeré sushi nebo třeba kombinace rýže a nudlí. Všechno to byl gurmánský zážitek.

Všimla jsem si, že jste do Jihlavy poslal z Tokia před prvním utkáním s Lions i jedno propagační video s přáním. To byl váš nápad?

Ne, přišlo to ze strany marketingu klubu. I když já předtím poslal jeden pozdrav klukům do kabiny. Ale ten není publikovatelný. (směje se)

Každopádně asi zafungoval, protože Gladiátoři vyhráli na konci července 28:26...

Výsledek mě samozřejmě potěšil. Cíl máme nastavený jasně, chceme hrát o titul.

O ten se v Jihlavě bude hrát tak jako tak, protože zdejší stadion byl vybrán coby dějiště letošního Czech Bowlu...

A je to dobře, protože v Jihlavě mají opravdu skvělý stadion i super organizaci. Navíc tady chodí na americký fotbal hodně diváků. Takže to bude určitě skvělá podívaná.