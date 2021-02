Odložení olympiády ČOV ekonomicky nepostihlo, plány může použít

Před rokem touto dobou se záludný vir pocházející z Číny postupně rozšiřoval po světě a zastavoval život. Rušily se i sportovní akce a čím dál častěji se hovořilo o tom, jestli bude možné uspořádat v létě olympiádu. Mezinárodní výbor (MOV) i pořadatelé několik týdnů trvali na tom, že se odložení her nechystá.

Tlak ale narůstal a 24. března oznámili, že OH budou odloženy na rok 2021. „Nejhorší byla fáze, kdy se nevědělo, co bude. Nejistota byla horší, než pak ta jistota,“ vzpomínal sportovní ředitel ČOV a šéf olympijských misí Martin Doktor. „Když se rozhodlo o posunutí, tak jsem nezaznamenal reakci, že to někoho štve. Sportovci to vzali na vědomí, srovnali se s tím perfektně,“ doplnil v on-line rozhovoru s ČTK.

Pro jeho tým to znamenalo rušit řadu naplánovaných věcí včetně přípravných kempů českých olympioniků. Vzhledem k relativně brzkému rozhodnutí o přesunu nebyly ztráty příliš vysoké. „Na začátku roku 2020 se některé kempy stihly uskutečnit, pouze ve dvou případech došlo k jejich zrušení vzhledem k zákazu cestování, přičemž zmařené náklady byly v rámci statisíců. Skutečně zmařené výdaje byly cca půl milionu korun,“ uvedl ČOV na dotaz ČTK s tím, že se kalkulace týká jen prostředků ze státního rozpočtu. Nezohledňuje komerční zdroje získávané prostřednictvím marketingové společnosti Česká olympijská.

Plány se pozastavily, olympiáda se změní, ale přípravy nemusely začínat od nuly. „Řada věcí zůstala. Dokonce naprostá většina, co se týče přípravy výpravy,“ uvedl Doktor. ČOV má ale vyšší náklady na zabezpečení zdravotních a epidemických opatření. Také se o rok prodloužila doba, kdy olympionici dostávají centrální podporu organizovanou ČOV. To znamená náklady sedm až deset milionů korun.

Vypadl očekávaný příjem od MOV, který národní olympijské výbory dostávají na základě počtu kvalifikovaných účastníků her. „Vzhledem k posunutí her a s tím souvisejícím posunutím většiny plateb za náklady spojené s výpravou na OH to nemělo na rozpočet dopad, příjem je také přesunut do roku 2021,“ doplnil ČOV.

Pandemie koronaviru pokračuje a objevují se spekulace o tom, zda bude možné hry uspořádat letos. Organizátoři i MOV se na to ale chystají. Nedávno vydali první manuály popisující striktní režim v olympijské bublině, aby se zamezilo šíření koronaviru. ČOV o konání her ujišťuje sportovce. „Snažíme se proaktivně sportovcům informace posílat, aby v co nejkratším čase od nás dostali zprávy, jak je to doopravdy,“ řekl Doktor.

A týká se to nejen olympiády v Tokiu, ale také zimních her v Pekingu, které jsou naplánované na únor 2022. Příprava na dvě akce pod pěti kruhy v rozmezí půl roku je mimořádnou výzvou. V ČOV jí říkají Toking.

Navzdory obtížné situaci nepřichází olympijský výbor ani o sponzory. „Plnění vůči těmto partnerům daná smlouvami se musí prodloužit až do konání OH v roce 2021. Nicméně se všemi partnery máme dlouhodobou spolupráci a plnění jsou rozprostřena i na další významné projekty, nejen účast na OH. Uzavírání nových smluv pro nový olympijský cyklus je sice vinou odložení složitější, ale je v plném proudu,“ doplnil ČOV.