V kariéře chci pokračovat, říká Cimanouská. Do Varšavy odletí ve středu

V budoucnu by se k atletice znovu ráda vrátila. Chtěla by se zúčastnit i dalších olympijských her. V současnosti však Běloruska Kryscina Cimanouská, kterou podle jejího vyjádření nutilo vedení vlastní výpravy k odletu do vlasti, řeší hlavně vlastní bezpečí. „Teď chci hlavně v bezpečí dorazit do Evropy. Potkat se s lidmi, kteří mi pomáhají a rozhodnout se, co dál,“ uvedla pro agenturu AP.