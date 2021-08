Běloruská sprinterka Cimanouská chce pokračovat v Polsku v atletické kariéře

„Život se nám ze dne na den změnil a nyní začínáme znovu od začátku v nové zemi. Plánujeme tu zůstat a pokračovat v našich kariérách,“ řekla Cimanouská za sebe a svého manžela Arsenije Zdaneviče, jenž je atletickým trenérem.



„Obrátili jsme se na ministerstvo sportu a polskou atletickou reprezentaci se záležitostmi týkajícími se kouče, tréninkové skupiny, místa, kde bych mohla trénovat, a dalších věcí, abych mohla pokračovat v kariéře tady v Polsku,“ uvedla specialistka na sprinterské tratě, jež v roce 2019 vyhrála univerziádu a získala dvě stříbrné medaile na Evropských hrách v Minsku.

Do Polska dorazila Cimanouská a její manžel každý zvlášť díky humanitárním vízům. „Cítíme se tu rozhodně bezpečně, protože jsme tady pod ochranou,“ řekla.

Cimanouskou nutili k předčasnému odletu běloruští funkcionáři, které předtím kritizovala na instagramu za to, že ji nominovali do štafety na 4x400 metrů, kterou nikdy předtím neběžela. Na tokijském letišti se atletka obrátila na japonskou policii a požádala ji o ochranu, protože se obávala, že by po návratu do Běloruska nebyla v bezpečí.



Mezinárodní olympijský výbor po vyšetření případu odebral akreditaci atletickému trenérovi Juriji Mojsevičovi a funkcionáři Arturu Šumakovi, kteří Cimanouskou k odletu nutili. Atletka uvedla, že jí řekli, že příkaz k jejímu odeslání domů dostali „z vyšších míst“.



Běloruský prezident Alexandr Lukašenko, jenž vládne zemi tvrdou rukou 27 let a kterého neuznává opozice a řada západních států včetně Evropské unie, označil v pondělí Cimanouskou za „zmanipulovanou“ cizími silami.