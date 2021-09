Kauzu Bělorusů, kteří nutili Cimanouskou opustit OH, převzaly atletické orgány

Cimanouskou nutili k předčasnému odletu běloruští trenéři, které předtím kritizovala na instagramu za to, že ji nominovali do štafety na 4x400 metrů, kterou nikdy předtím neběžela. Na tokijském letišti se atletka obrátila na japonskou policii a požádala ji o ochranu, protože se obávala, že by po návratu do Běloruska nebyla v bezpečí. Nakonec našla azyl v Polsku, které chce do budoucna reprezentovat.



AIU bude vyšetřovat jednání reprezentačního šéftrenéra Jurije Majseviče a jeho kolegy Artura Šimaka, kteří se zapojili do nedobrovolného odvozu Cimanouské na tokijské letiště. Po tomto ostře sledovaném incidentu byli oba ještě čtyři dny v kontaktu s dalšími členy běloruské výpravy, než jim MOV odebral akreditace. Prezident MOV Thomas Bach v Tokiu prohlásil, že se jedná o trestuhodný případ.



Čtyřiadvacetiletá běžkyně, která patří ke kritikům režimu běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, byla na letiště odvezena den před plánovaným startem na 200 metrů. O den později dostala polské humanitární vízum. Podobnou pomoc ji nabízelo i Česko. Třetí den po incidentu s běloruskými funkcionáři odletěla přímou linkou do Varšavy, kde se chce usadit. Přiletěl tam za ní i její manžel Arsenij Zdanevič, který je trenérem.

Světová atletika neupřesnila, jak dlouho by mělo vyšetřování trvat. Bude na něm spolupracovat s MOV.