Jasná záležitost. Britské curlerky porazily Japonsko a slaví olympijské zlato

Britská výprava získala v National Aquatics Centre zlaté medaile den poté, co mužský tým podlehl ve finále Švédům. Bronz mezi ženami rovněž už v sobotu získaly švédské obhájkyně prvenství po výhře 9:7 nad Švýcarskem.

„Bude trvat dlouho, než mi to dojde. Nejlepší výkon jsme si schovaly do finále. Ušly jsme dlouhou cestu a jsem na celý tým pyšná,“ řekla Muirheadová, s kterou tvořily kvarteto Vicky Wrightová, Jennifer Doddsová a Hailey Duffová. „Je fantastické, že jsme vyhrály dvacet let poté, co Rhona Martinová psala historii a my teď jdeme v jejích stopách. Neuvěřitelné,“ dodala Muirheadová.

Ženské finále bylo odvetou za utkání o bronz v Pchjongčchangu, kde tehdy asijský výběr vedený stejně jako letos skipkou Sacuki Fudžisawaovou překazil Britkám obhajobu bronzu. Jednatřicetiletá Muirheadová se olympijského triumfu dočkala devět let po zisku titulu mistryně světa na šampionátu v Rize, je také trojnásobnou mistryní Evropy.