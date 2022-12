Anťuchová se neodvolala, Hejnová dodatečně získá stříbrnou medaili z Londýna

Anťuchovou na konci října potrestala Jednotka pro bezúhonnost atletiky (AIU), která vymazala všechny její výsledky od července 2012 do června následujícího roku. Jednačtyřicetiletá Ruska se ve stanovené lhůtě 45 dnů proti verdiktu neodvolala, takže rozhodnutí vstoupilo v platnost.

„Mezinárodní olympijský výbor nyní může přistoupit k přerozdělení medailí a aktualizovat své výsledky,“ uvedla AIU podle agentury Reuters.

Anťuchová dostala už loni v dubnu dávno po konci kariéry čtyřletý trest na základě McLarenovy zprávy o systematickém dopingu v Rusku. Distanc jí uložil Sportovní arbitrážní soud (CAS) v Lausanne, medaile jí ale ponechal. Tehdy se proti zákazu činnosti odvolala.

Zuzana Hejnová

Jednotka pro bezúhonnost atletiky se ale po analýze dat získaných ze systému LIMS moskevské antidopingové laboratoře v roce 2019 rozhodla přistoupit k diskvalifikaci Anťuchové. Mistryně Evropy z roku 2010 přišla už o druhou medaili z Londýna. Dříve musela vrátit stříbro ze čtvrtkařské štafety kvůli dopingovým prohřeškům svých kolegyň.

Hejnová je další českou atletkou, která se posunula v pořadí londýnských her. Oštěpař Vítězslav Veselý získal bronzovou medaili poté, co byl v roce 2016 kvůli dopingu diskvalifikován původně druhý Oleksandr Pjatnycja z Ukrajiny. Zpětné testování vzorků z her v Pekingu a Londýně odhalilo u Pjatnycji anabolický steroid turinabol.