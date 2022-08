Bez Rusů? Vyloučit je mohou federace, ne státy, říká Bach. Vyčinil i Wimbledonu

Thomas Bach, prezident MOV, nicméně prohlásil, že postoj jeho organizace k suspendaci sportovců a funkcionářů z Ruska a Běloruska se v souvislosti s pokračující válkou na Ukrajině nemění.

Jinými slovy: My zatím hlavně doporučujeme. Nebo spíše nedoporučujeme.

„Stále nedoporučujeme mezinárodním sportovním federacím zvát ruské nebo běloruské sportovce na soutěže, ani používání jejich hymen, vlajek a národních barev.“

Tato slova pronesl v rozhovoru pro list SportBild u příležitosti společného mistrovství Evropy devíti sportů v Mnichově.

„Dokud válka pokračuje, není čas na změnu našich postojů,“ uvedl.

Thomas Bach při návštěvě Ukrajiny

Drtivá většina sportovních federací skutečně vyloučila Rusy a Bělorusy kvůli rozpoutání války proti Ukrajině ze svých soutěží. Některé další, jako například tenis nebo cyklistika, se omezily na vyloučení národních týmů těchto zemí, nikoliv jednotlivců, kteří smí nadále startovat, ale bez svých národních symbolů.

Ale co bude s olympiádami?

Mezinárodnímu olympijskému výboru velmi rychle utíká čas, než bude muset říci rozhodné slovo i v souvislosti s umožněním účasti Rusů a Bělorusů na hrách v Paříži 2024. V řadě sportů se totiž už rozjíždí seriál olympijských kvalifikací, klíčových pro rozdělení pařížských kvót, a na nich zmíněným dvěma zemím není umožněno startovat.

V rozhovoru pro SportBild prozatím podpořil Bach ty mezinárodní sportovní federace, které se dosavadním doporučením MOV řídily.

„Jsem vděčný těmto federacím, že nás v tomto směru následují,“ dodal. „Stejně tak je správné, že sportovci, kteří podporují válku, vystupují nebo dělají reklamu s nechvalně známým ‚Z‘, jsou jimi sankcionováni, jak se už i stalo.“

Zároveň však Bach zdůraznil, že vlády jednotlivých zemí nebo organizátoři akcí nemají právo omezovat sportovce, kteří mohou soutěžit na základě rozhodnutí mezinárodní federace.

Tento apel směřoval především k tenisu.

Letošní Wimbledon se řídil směrnicemi vlády Velké Británie, a tak jeho organizátoři z All England Clubu hráčům z Ruska a Běloruska zakázali na třetím grandslamu sezony startovat. Proti takovému rozhodnutí se ohradila i Ženská tenisová asociace WTA, která dokonce organizátory za tento krok pokutovala.

Bach počínání WTA schválil a postup Britů naopak označil za nesprávný. Aby vlády jednotlivých zemí rozhodovaly o tom, zda ruské sportovce vpustí, nebo nevpustí do země, považuje za naprosto nepřijatelné.

„Je to zcela proti našim pravidlům a našemu poslání. Víte moc dobře, jak napjatá a konfrontační je geopolitická situace, a to nejen ve vztahu k Rusku a Bělorusku. Připustíme jeden precedens a napříště budou další a další vlády rozhodovat, že sportovci z té či oné země nejsou u nich vítáni. Pak by se sport stal součástí systému sankcí a protisankcí, který je v současné době velmi běžný. A to nechceme.“

Bach přiznal, že MOV se nachází v nezáviděníhodné situaci: „Jsme v současné době v neřešitelném dilematu: Odsuzujeme válku, ale naším úkolem by v takové situaci mělo být sportovce z různých zemí stmelit a ukázat, že existuje i mírové soutěžení.“

V debatě s německými novináři se zároveň vyslovil pro návrat olympijských her do Německa po dlouhé absenci. Vždyť i současné společné mistrovství Evropy je připomínkou už padesátiletého výročí her v Mnichově 1972.

V posledních letech však kandidatury Berlína, Mnichova i dalších německých měst narazily na odpor veřejnosti a referenda je smetla.

Po Paříži 2024 budou na řadě Los Angeles 2028 a Brisbane 2032.

Podle Bacha by byl ideálním datem k příští olympiádě na německém území rok 2036.

Konala by se tudíž 100 let poté, co Berlín uspořádal nacistickou propagandou mocně ovlivněné hry v roce 1936.

„Samozřejmě, že by se našli kritici, kteří by se při německé kandidatuře na rok 2036 snažili na rok 1936 poukazovat, ale své kritiky mělo v minulosti takřka každé z uchazečských měst,“ podotkl Bach. „Věřím, že toto historicky nechvalně proslulé datum by nestálo německé kandidatuře v cestě. Nám jde především o úspěch současných her.“