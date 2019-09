Na premiérových Světových plážových hrách se představí 13 Čechů

Plážové hry se tak uskuteční v Kataru krátce po skončení atletického světového šampionátu.

„V podstatě nikdo z nás neví, na jakou soutěž jedeme. Myslím si ale, že je to zajímavý koncept. Olympijské sporty v neolympijských disciplínách chtějí být sporty blíže veřejnosti, mladým a blíže moři a pláži. Uvidíme, jak to bude fungovat v Kataru,“ uvedl šéf české mise Martin Doktor na dnešní tiskové konference. „Jen doufám, že tam nebude takové vedro jako v červenci, kdy jsme tam byli na semináři. To by se tam asi sportovat nedalo,“ doplnil.

Na hrách by se mělo představit asi 1200 sportovců z 97 zemí. Doktor původně počítal s tím, že do Kataru odjede jen malá výprava s jedním či dvěma sportovci, nakonec se jich ale kvalifikovalo výrazně více. „Naše výprava bude relativně velká, v porovnání s ostatními patříme mezi střední. Dopředu se ale hodně špatně odhaduje, jak sportovci dopadnout. Doufám, že dobře a hlavně, že se všichni vrátíme zdraví,“ přál si Doktor.

Češi se představí v plážovém volejbalu, který se bude hrát v netradičním formátu 4x4, dálkovém plavání, aquatlonu, karate, vodním lyžování a skateboardingu. Nezapojí se například do plážového fotbalu, plážové házené nebo basketbalu 3x3. Medaile se budou rozdělovat ve 14 sportech.

Jednou z hlavních postav výpravy bude dálkový plavec Matěj Kozubek, který letos jako první český závodník vyhrál Evropský pohár a v červenci byl čtvrtý na mistrovství světa v Kwangdžu na pět kilometrů. Tato trať ho čeká i v Dauhá.

„Osobně ale radši plavu ve studenějších vodách, takže to tady pro mě nebude ideální. Pětka je sprint a všichni kluci doplavou ve dvaceti sekundách, takže stačí jediná chybička a propadnete se na konec startovního pole,“ řekl Kozubek.

Světové plážové hry se uskuteční od 12. do 16. října.