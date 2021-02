„Zatím to vnímám s velkou nadsázkou, musela by se sejít spousta věcí dohromady, ale jako sci-fi to taky neberu,“ říká Erbanová pro iDNES.cz.



Ne každý sportovec se na olympiádu dostane ve dvou sportech. Jasně, Ester Ledecká si švihla dvě zlata, to asi nedám, ale účast lákavá je. Karolína Erbanová bronzová z OH v Pchjongčchangu 2018