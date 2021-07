Kopce, vedra, bez fanoušků. Bude to boj, říká Kukrle o olympijském klání

„Ještě v zimě jsem s tím nepočítal. Byla tři místa a uchazečů deset. Myslel jsem, že mi nominace unikne. V loňské jsem nebyl vůbec,“ neskrýval překvapení Kukrle.

Rodák z Mohelnice letos vede český pohár, triumfoval hned v úvodním závodu a jasně tak ukázal své kvality. Kromě výsledků mu letenku zajistilo odstoupení Josefa Černého, který se účasti na letních olympijských hrách vzdal. Upřednostnil přípravu na Vueltu.

„Rozhodně to není tak, že bych nechtěl reprezentovat Česko na olympiádě,“ vysvětloval před časem Černý pro iDNES.cz. „Ale tým se mnou počítá na Vuletu a cesta do Japonska by znamenala velké komplikace,“ uvedl.



A pochopení se mu dostalo i ze strany jeho náhradníka. „Chápu to. Pepa má smlouvu už jen na rok, takže jede i o zaměstnání. Na Giru d’Italia vyhrál etapu a určitě se mu to může povést znovu,“ objasnil Kukrle.

Šestadvacetiletý cyklista bude v Japonsku jediným časovkářem z Česka. „Ještě jsem neviděl startovní listinu, takže nemůžu říct, na jaké umístění budu cílit. Trať je ale nahoru, dolů. A to mi vyhovuje,“ prozradil. V silničním závodě s hromadným startem doplní Kukrle matadora Zdeňka Štybara a parťáka z královéhradecké stáje Elkov-Kasper Michala Schlegela.



Profil trati je stavěný spíše pro vrchaře, Kukrle jako klasikář cítí těžké chvilky. „Na trati je těsně před cílem sedmikilometrové stoupání se sklonem deset procent. To pro mě není, bude to boj!“ potvrdil Kukrle.

Na závod si ale věří, i díky letošním výsledkům. „Jsem připravený na sto procent. I v takovém profilu dokážu zajet velmi dobře. Alespoň na mé poměry,“ doufá Kukrle. Speciální tréninky na přizpůsobení se nezvyklému profilu ale neabsolvoval. Stejně tak netrénoval ani se svými závodními parťáky.



„Cyklistika není fotbal. Na trati se Zdeňkem a Michalem dokážeme spolupracovat i bez dřívější přípravy. Michala navíc dobře znám z týmu,“ pokračoval Kukrle. I v Tokiu, týden před zahájením her, bude trénovat hlavně individuálně. „Vím, co potřebuji. Pokud se nám se Zdeňkem budou některý den shodovat tréninkové plány, vyjedeme i spolu. Ale primárně to je o mně,“ dodal Kukrle.

Závod by podle něj měl být velmi vyrovnanou partií, protože všechny země mohou nasadit maximálně pět závodníků. „Bude to mnohem otevřenější, než když týmy jezdí na jednoho lídra. Stát se může cokoliv. My závod určitě tvořit nebudeme, musíme hlídat skupiny, co budou poodjíždět,“ řekl člen české olympijské výpravy, který do země vycházejícího slunce odletěl jako jeden z posledních.

„Být v těch opatřeních delší dobu by bylo na hlavu. I tak budeme mít týden a to je ideální,“ vysvětlil Kukrle.



Sportovce čeká pravidelné testování a dodržování přísných hygienických podmínek. „Jsem z toho více nervózní než ze samotného závodu,“ netajil Kukrle.

Kromě těchto nástrah se závodníci v Japonsku budou muset vypořádat také s úplnou absencí diváků, zvýšenou vlhkostí a velkými vedry. „Bude to zvláštní, hlavně v prostoru startu a cíle. Ale v průběhu závodění to moc nevnímám, soustředím se hlavně na závod,“ pověděl Kukrle a prozradil i svůj trik na úmorné teploty. „Led v punčochách a za krkem je základ. Pomalu se rozpouští a příjemně chladí.“

Po olympijském maratonu Kukrle odpočinek neplánuje. „Sezonu dojedu v maximálním zápřahu,“ prozradil. Hned po návratu má Kukrle v plánu Sazka tour, mistrovství Evropy a další závody českého poháru, ve kterých by rád potvrdil pozici lídra. A olympiáda mu může otevřít nové možnosti. „Zahraniční angažmá po hrách? Bude záležet na mně. Představit si to dokážu!“