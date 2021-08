Finalistka Mäki: Tempo mě nezaskočilo, ale začala jsem hnít. Mám co vylepšovat

Jak náročné bylo vaše třetí tokijské představení na trati 1500 metrů?

Asi už bylo vidět, že toho bylo moc. Strašně mi vytuhly ruce. Od druhého kola už to moc nejelo.



Únava po postupovém semifinále si tedy vybrala svoji daň?

Noc po semifinále jsem moc nespala, ale říkala jsem si, že to dospím v noci na pátek. Každopádně je znát, že třetí závod v pěti dnech už je na mě asi hodně. Mám co vylepšovat.



Může hrát velkou roli skutečnost, že nemáte sedm měsíců po porodu naběhaný objem?

To tvrdí můj trenér, že čím delší příprava bude, tím spíš dokážu běžet víc závodů po sobě. Takže ano, může to být tím.



Finále bylo rychle rozběhnuté a vy jste se usilovně snažila udržet na konci skupinky. Jak obtížné to bylo?

Šlo o podobně rozběhnutý závod jako ve středu (kdy běžela v semifinále český rekord). Tempo mě nijak nezaskočilo, jenže pak jsem začala hnít.

Užila jste si předtím všechny oficiality spojené s velkým finále? Hvězdnou společnost ve svolavatelně nebo individuální nástup na stadion speciální branou, na které promítali českou vlajku?

Ta vlajka byla super. A nástup taky fajn. Říkala jsem si při něm, že je tu zase o dost míň lidí, kteří se dají předběhnout. Šla jsem do finále s cílem nebýt v něm poslední. Myslela jsme si , že dvě nebo tři finalistky, které jsem tu už v předchozích kolech předběhla, by mohly být porazitelné znovu. Ale to bych musela být dneska v jiné formě.



Překvapilo vás, jak velký ohlas váš předchozí postup do finále v Česku vyvolal?

Trochu mě překvapilo, kolik lidí najednou sleduje atletiku a běhy. Ta podpora byla super a byla docela velká. Občas jsem i něco přečetla. A smála jsem se, že se lidi diví (v diskuzích), proč se moje jméno nepřechyluje.



Co byste takovým lidem vzkázala?

Že se nejmenuju Mäkiová, ale Mäki. Je to jednoduché, ale chápu, že někteří lidé mají tyhle starosti.

Měla jste podporu i z Finska? Jeden finský novinář na vás čeká i teď.

Dělala jsem taky rozhovor do finské televize, a jelikož ve Finsku podle mě lidé sledují atletiku víc než v Česku, spousta jich volala tátovi a tetě.



Berou vás tedy částečně i za svou?

Když jsme na nějakém mezinárodním mítinku a běžíme tam se Sarou Kuivistovou (finskou rekordmankou), tak prý komentátoři říkají, že startují dvě Finky, akorát že jedna reprezentuje jinou zemi. Je to od nich hezké, že na mě nezanevřeli.



Také vás partner, mílař Filip Sasínek, se v posledních dnech ocitl v centru zájmu médií?

Volali mu, ale říkal mi, že to nezvedá. On nezvedá telefony, ani když se jemu něco povede. Už je takovej, nezvedá je někdy ani mě.

Finálový běh nevyšel mílařce Kristiině Mäki, skončila poslední. (6. srpna 2021)



Postup do finále bude nyní pro vás motivací do další práce?

Jo, dokázala jsem si, že nic není nemožné a že když je člověk na správném místě ve správnou chvíli, tak jde všechno, jen že je tam zapotřebí ještě zamakat, abych zvládla i ten třetí závod, který je docela zásadní.



Věříte, že nyní přijdou pozvánky na prestižní závody, včetně Diamantové ligy?

Myslím, že finále na olympiádě tyhle věci trochu změní.



Na jakém mítinku byste si ráda zaběhla?

Asi nemám vyloženě vysněný závod, ale byla jsem zatím na dvou Diamantovkách a ty jsem skonila, tak bych asi chtěla nějakou, kde bych odvedla pěkný výkon.

Už dříve jste řekla, že vám před cestou do Tokia věřili asi tak dva lidi…

Jo, za to jsem taky dostala vynadáno. To musíte přepsat, bylo jich samozřejmě víc, všichni ti nejbližší.



Opět jste před finále dostala i motivační mail od vašeho trenéra Pavla Tunky?

Jo, zase poslal dlouhý mail. Napsal mi, že finále na olympiádě se třeba nemusí už nikdy povést, tak ať tam nechám všechno. Já tam podle sebe nechala všechno, protože to jinak ani nešlo, ale chtěla jsem trochu lepší výsledek. Ale myslím, že trenér je spokojený. Protože po semifinále mi napsal: Nemám slov.



Nechyběl vám tady?

Byl tu s námi trenér Diany Mezuliáníkoví a ten všechno odpracoval, jak měl. Samozřejmě bych byla ráda, kdyby se mnou letěl i můj trenér, ale už je starší a cesta a zdejší podmínky by pro něj byly hodně náročné. Zůstávali jsme v kontaktu přes telefon.



Co teď bude dalším cílem vaší kariéry? Mistrovství světa v Eugene 2022?

Jo. Eugene je letní cíl. A samozřejmě bych chtěla závodit i v hale. Uvidíme, jestli mi to rodinné podmínky dovolí.