Ujah dopoval, potvrdila kontrolní analýza. Britové asi přijdou o stříbro

Pokud by CAS rozhodl o diskvalifikaci britské štafety, přijde Ujah i jeho reprezentační kolegové Zharnel Hughes, Richard Kilty a Nethaneel Mitchell-Blake o stříbrné medaile. Na druhé místo by se posunula Kanada, bronz by nově připadl sestavě Číny.

Případem by se pak dál zabývala Jednotka pro bezúhonnost atletiky, která by rozhodla o dalším postihu. Sedmadvacetiletý sprinter má od olympijských her předběžně zastavenou činnost.

Ujahův vzorek odebraný v Tokiu obsahoval zakázané látky ostarin a S-23, což jsou selektivní modulátory receptoru androgenu (SARM) a pomáhají při tvorbě svalové hmoty. Mají tak podobné účinky jako steroidy.