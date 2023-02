Toto bude jeden z nejlevnějších značkových smartphonů na trhu

Pokud budete hledat levný značkový smartphone, tedy opravdu levný, tak zřejmě skončíte u Xiaomi Redmi A1, které stojí aktuálně okolo 2 200 korun. A tento telefon by měl letos dostat nástupce s logickým označením Redmi A2. Alespoň to tvrdí hned několik úniků z Německa nebo Indie.

Přístroj by měl stát okolo 100 eur, tedy v přepočtu okolo 2 400 až 2 500 korun. Dobrou zprávou je, že přes přibližně stejnou cenu (model A1 startoval loni na zhruba stejné částce, akorát euro bylo o něco silnější, takže v korunách telefon startoval na 2 600 Kč) výrobce nepřistoupil na výbavové ústupky, jak je dnes u levných mobilů zvykem.

Dokonce dojde k mírnému vylepšení. Slaboučký procesor Mediatek Helio G22 nahradí o něco výkonnější čip Helio G36 od stejného výrobce. To je sice nový čip, ale prakticky je to upravený procesor G37 s mírně sníženým taktem jader. Je to základní osmijádrový procesor, ale pro dané použití je to adekvátní volba.

Zbytek se měnit nebude, takže základní provedení za uvedenou cenu bude mít stejně jako Redmi A1 pouze 2 GB operační paměti a 32 GB paměti uživatelské. Malou vnitřní paměť doplní slot na paměťové karty. Displej s úhlopříčkou 6,52 palce je typu IPS a má HD+ rozlišení.

Zbylá výbava je opravdu základní. Wifi telefon podporuje jen na frekvenci 2,4 GHz, Bluetooth je ve specifikaci 5.0 a telefon podporuje dvě SIM. Telefon nemá NFC, což je u takto levných přístrojů běžné, co však překvapí, je podle úniků ve specifikaci chybějící čtečka otisků prstů. Tu přitom model A1 má. Je možné, že to je jen chyba, ale kdyby chyběla čtečka, tak by to bylo docela omezující.

Baterie má solidní kapacitu 5 000 mAh, což by při slabé výbavě mohlo indikovat solidní výdrž. Fotoaparát je dvojitý s osmimegapixelovým hlavním snímačem a zřejmě dvoumegapixelovým snímačem hloubky ostrosti. Vpředu je pak foťák s 5Mpix snímačem. Telefon má již zastaralý microUSB konektor a k tomu i sluchátkový Jack.

Xiaomi by telefon mělo představit brzy a měl by být dostupný po celé Evropě. V prodeji budou tři barvy: černá, modrá a zelená.