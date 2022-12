Nové špičkové xiaomi se designově blíží iPhonům, foťáky opět ladí Leica

Xiaomi i letos následuje obvyklý vzorec představování telefonů. Jako první přichází na řadu premiéra pro domácí čínsky trh, zbytek světa musí čekat na globální odhalení později. V Číně tedy už dvojici telefonů Xiaomi 13 a 13 Pro viděli, ovšem asi by bylo naivní předpokládat, že se o nich nedozví i zbytek světa. Oficiálně se tedy spolu s Čínou dozvídáme veškeré specifikace a design novinek, tajemstvím tedy zůstává už jen evropská dostupnost a cena.

Xiaomi oproti loňsku trochu zúžilo nabídku, top modely jsou nyní dva: 13 a 13 Pro. Loni byly tři: 12, 12X a 12 Pro. Podobnost s označováním telefonů od Applu je čistě náhodná, to samé platí u nového designu modelu 13. Ultra variantu si výrobce zřejmě schovává na později, nebo pro „půlgeneraci“, jakou bylo letos Xiaomi 12S.

Je téměř jisté, že obě novinky dorazí i na český trh, byť už v minulosti nastaly situace, kdy Xiaomi do Česka dovezlo jen část špičkové série. Jde každopádně o hodně zajímavé smartphony, u kterých rozhodně je na co se těšit.

Xiaomi 13 Pro

Novinka na špičce nabídky značky Xiaomi si oproti loňsku polepšila hned v několika ohledech. Po konstrukční stránce je asi nejzásadnější novinkou odolnost proti vniknutí prachu a vody podle certifikace IP68. Naopak u displeje Xiaomi nemělo téměř co vylepšovat a nasadilo opět panel typu LTPO AMOLED s úhlopříčkou 6,73 palce a rozlišením 1 440 × 3 200 pixelů. Nechybí obnovovací frekvence 120 Hz, čtečka otisků prstů pod displejem a průstřel pro čelní selfie kamerku. Displej kryje tvrzené sklo Gorilla Glass Victus. Jedinou novinkou je tak to, že displej dosahuje vyššího jasu, a to až 1 900 nitů.

Xiaomi 13 Pro je stejně jako jeho sourozenec osazen čipem Snapdragon 8 Gen 2. Novinky v portfoliu tohoto čínského výrobce se tak stávají vůbec prvními telefony na světě, které se tímto prvkem výbavy mohou pyšnit. Doplněný je o 8 nebo 12 GB operační paměti a 128 až 512 GB prostoru pro data. Slot na paměťovou kartu chybí.

Zadní sestava fotoaparátů byla vylepšena nejen díky spolupráci se značkou Leica, která pomáhala ladit už optiku u modelu 12S Ultra. K dispozici je opět 50Mpix hlavní senzor se světelností f/1,9 a optickou stabilizací. Jde o palcový senzor Sony IMX989. Stejně jako loni mu pomáhají další dvě „padesátky“. Jedna má světelnost f/2,0 a slouží nově pro 3,2× přiblížení obrazu, druhá pak nabídne širokoúhlý záběr (112 stupňů).

Po stránce baterie se tentokrát Xiaomi nepouštělo do žádných experimentů, jelikož jeho 120W rychlé nabíjení je pořád slušný nadstandard. Místo toho navýšilo kapacitu akumulátoru na 4 820 mAh. K dispozici je také rychlé 50W bezdrátové nabíjení a 10W reverzní bezdrátové nabíjení.

Xiaomi dá čínským zákazníkům na výběr ze čtyřech barev: bílá, černá, světle zelená a modrá. Nejlevnější verze s poměrně skromnou paměťovou variantou 8/128 GB bude na čínském trhu dostupná za 4 999 jüanů, tedy asi 16,5 tisíce korun bez daně. Naopak za tu nejlepší verzi s 12/512GB konfigurací zaplatíte v Číně v přepočtu skoro 21 tisíc korun. České ceny budou téměř určitě znatelně vyšší.

Xiaomi 13

Dostupnější sourozenec z této dvojice má stejně jako loni menší rozměry, byť tentokrát mu displej o něco povyrostl. Na první pohled však zaujme designem až nápadně podobným tomu u současných iPhonů s plochými boky. Ani Xiaomi 13 nechybí certifikace IP68, takže mu voda ani prach vadit nebudou.

Displej má až na rozlišení a úhlopříčku prakticky stejné parametry jako Pro verze. Jeho úhlopříčka je tedy 6,36 palce a má rozlišení 1 080 × 2 400 pixelů. Najdete zde dále jak 120Hz obnovovací frekvenci, tak čtečku otisků prstů pod displejem, průstřel pro čelní kamerku a také nárůst maximálního jasu na hodnotu 1 900 nitů.

Ani modelu Xiaomi 13 nechybí nový Snapdragon 8 Gen 2 společně s 8 nebo 12 GB operační paměti. Úložiště pro data nabídne kapacitu od 128 až po 512 GB a také zde chybí slot na paměťovou kartu. Podpora 5G je stejně jako u modelu 13 Pro samozřejmostí.

Oproti loňské poněkud nevýrazné fotovýbavě modelu Xiaomi 12 se „třináctka“ docela předvedla. Vedle hlavního 50Mpix fotoaparátu se světelností f/1,8 a optickou stabilizací zde najdete dále 10Mpix opticky stabilizovaný telefoto snímač s trojnásobným optickým zoomem a 12Mpix širokoúhlý fotoaparát (úhel záběru 120 stupňů). I u tohoto modelu na vylepšení optiky fotoaparátů spolupracovala značka Leica.

Xiaomi 13 dále nabídne 67W nabíjení kabelem, které 4 500mAh akumulátor nabije za 38 minut. K dispozici je rovněž 50W bezdrátové nabíjení a 10W reverzní bezdrátové nabíjení. Je to úplně identická výbava, jakou se mohl chlubit i model Xiaomi 12.

Tento model má poměrně širokou nabídku barev. Jednak bude v prodeji v pětici „základních“ barev – černé, šedé, bílé, světle zelené a modré – dále Xiaomi nasadilo i čtveřici zářivých barev – červenou, žlutou, zelenou a modrou. Není ovšem jasné, jak to bude s dostupností barevných variant na globálním trhu a zda se tyto zářivé verze dostanou i mimo Čínu. Cena za základní 8/128GB konfiguraci činí v přepočtu asi 13 tisíc korun, nejlepší 12/512GB verze pak má stejnou cenu jako nejlevnější verze Pro, tedy asi 16,5 tisíce korun.