Xiaomi má další mobil s 200Mpix foťákem. Domácí cena je fantasticky nízká

Vyznat se v evropské nabídce Xiaomi není snadné. Pokud zahrneme i modely pro čínský trh, tak už je to solidní guláš. Některé se totiž dublují s jiným názvem a ne vždy je výbava úplně stejná. V každém případě v Číně tento výrobce vcelku důrazně odlišuje modely Xiaomi a modely řady Redmi, které se prodávají prostě jako Redmi.

V Evropě je to poněkud jiné, vše se prodává pod značkou Xiaomi, a to včetně modelů Redmi. To je však pro zákazníka nepodstatný detail, spíš vadí, že se vedle sebe motají až desítky modelů s číslem 12. Což je případ i nové řady Redmi Note 12, která byla představena v Číně, kde se i začala prodávat. Do Evropy se zřejmě také podívá, ale je otázkou, jestli to nebude až po premiéře řady Xiaomi 13. V každém případě, v Evropě se prodává zatím minulá řada Redmi Note 11.

Nová řada zahrnuje čtyři modely s cenami od pěti do deseti tisíc korun v přepočtu z čínské měny a s přidáním DPH. S ohledem na výbavu to jsou skvělé ceny, ale jak je obvyklé, v Evropě budeme platit jiné sumy. A to klidně i o padesát procent vyšší. U čínských mobilů je to aktuálně zcela běžné.

Z rozptylu cen je jasné, že se modely od sebe budou dost lišit. V praxi můžeme odsunout základní model a naopak dohromady dát trojici Pro, Pro+ a Discovery Edition. Ty mají totiž některé prvky společné. Základní model se liší procesorem, má zcela čerstvý Snapdragon 4 Gen 1 s podporou 5G. Zbylá, výše zmíněná trojice sází na MediaTek Dimensity 1080.

Všechny modely mají displej s úhlopříčkou 6,67 palce a maximální obnovovací frekvencí 120 Hz. Panel základního modelu je však jiný (AMOLED), ostatní tři mají displej stejný (OLED). Základní Redmi 12 má dvojitý fotoaparát s hlavním snímačem s rozlišením 48 Mpix a pomocným dvoumegapixelovým snímačem hloubky ostrosti. Zbylé tři modely mají tři snímače.

Verze Pro má hlavní 50Mpix snímač s optickou stabilizací, 8Mpix širokoúhlý a 2Mpix snímač hloubky ostrosti. Nejzajímavější je dvojice Pro+ a Discovery Edition. V jejich případě je zde opět širokoúhlý a pomocný objektiv jako u verze Pro, ale hlavním snímačem je HMX od Samsungu s rozlišením 200 Mpix a optickou stabilizací.

Jeden smartphone s takovým fotoaparátem už Xiaomi má. Jmenuje se 12T Pro a můžete si jej koupit, prodává se i v Česku. Ale to je jiná cenová kategorie.

Další specialitou je nabíjení Redmi Note 12 Discovery Edition, kde je neuvěřitelný výkon 210 W. Telefon má však menší baterii s kapacitou 4 300 mAh, modely Pro a Pro+ mají článek s kapacitou 5 000 mAh, ale jen 67 nebo 120W nabíjení. Telefony mají stereofonní reproduktory, sluchátkový konektor a další výbavu.