Rekordní foťák a turbo nabíjení pod dvacet tisíc. Test Xiaomi 12T Pro

Xiaomi špičkovými modely nešetří. Zatímco začátkem roku představilo hlavní sérii top modelů s pořadovým číslem 12, během léta ji pak ještě vylepšilo modely 12S. A aby toho nebylo málo, tak v září dorazila také řada 12T, která se sice nedá nazvat úplně typickým top modelem, je mu však velice blízko.

Na jejím vrcholu opět stojí Pro varianta, stejně jako minulý rok. A s klasickými top modely má leccos společného, jmenovitě třeba vysoký výkon nebo parádní displej. Série modelů „T“ se však nesnaží cílit na příznivce prémiové kategorie, jako spíše na ty, kteří rádi trochu oproti těm nejdražším telefonům ušetří a přesto však dostanou něco, co jinde nemají. Letos tedy Xiaomi k velice rychlému nabíjení z loňska přidává také rekordní rozlišení zadního fotoaparátu.

Bude se mi telefon líbit?

První dojem u modelu 12T Pro podtrhuje fakt, že se minimálně po stránce zpracování příliš nesnaží útočit na dražší konkurenci. Záda jsou sice pokryta sklem, ovšem rámeček je plastový. Samotné sklo na zádech má sice matnou úpravu, ta však neodvádí úplně nejlepší práci, co se zakrývání otisků prstů týče. Zkrátka z pohledu konstrukce je to taková lepší střední třída.

Telefon je s rozměry 163,1 × 75,9 × 8,6 mm spíše větší a s hmotností 205 gramů nepatří ani k těm lehčím. A to si ještě zkuste potěžkat přibalenou 120W nabíječku. Držení v ruce ovšem nic nepřekáží, záda jsou hezky zaoblená a i boky se oproti loňskému modelu více zakulatily. Xiaomi 12T Pro také stále nabízí lehkou ochranu proti pocákání vodou (certifikace IP53).

Co se tlačítek a nutných portů týče, tak rozložení je následující: na vršku těla naleznete mikrofon, jeden ze stereo reproduktorů a infračervený port, vespod pak druhý reproduktor, USB-C konektor i slot pro SIM. Na pravém boku jsou pak tlačítka pro ovládání hlasitosti a tlačítko pro zapnutí displeje, které už v sobě nemá čtečku otisků prstů, ta se přesunula pod displej.

Jelikož je letos kladen hlavní důraz na zadní fotoaparát, je celkem masivní. Hlavní senzor vystupuje výrazně nad povrch zad a vlastně i nad zbytek modulu se dvěma dalšími fotoaparáty. Tvoří jasnou dominantu zad. Při držení v ruce se nám občas spodní pravý roh tohoto modelu zarýval do prstu, ovšem dá se na to zvyknout (nebo si pořídit kryt).

Co displej?

Xiaomi se v ohledu displeje nepouštělo do žádných experimentů a zkrátka nasadilo to, co už fungovalo loni. Opět tu tedy máme AMOLED panel s obnovovací frekvencí 120 Hz, což je aktuálně stále jedna z nejlepších kombinací, kterou můžete u smartphonů najít. Displej podporuje i technologii HDR10+ a maximální jas je 900 nitů.

Jak už jsme zmínili, s úhlopříčkou 6,67 palce nepatří telefon ke kompaktním modelům. Rozlišení panelu se oproti loňsku trochu zlepšilo na 1 220 × 2 712 pixelů. Displej je plochý a najdete v něm také průstřel pro čelní selfie kamerku. Ochranu proti poškrábání zajišťuje krycí sklo Gorilla Glass 5, což je oproti předchůdci s typem Victus trochu zvláštní zhoršení. Výše zmíněná čtečka otisků prstů je pod displejem, u jejího fungování jsme nezaznamenali žádný problém.

Jaký je výkon a výbava?

Ačkoliv Xiaomi 12T nepatří k těm nejdražším modelům, tak mezi nejvýkonnější se rozhodně zařadit může. Uvnitř totiž najdete nejmodernější čip od Qualcommu, Snapdragon 8+ Gen 1 s podporou 5G sítí. Na výběr dostanete v případě paměťových verzí mezi 8 a 12 GB operační paměti, ta se dá pak virtuálně dále navýšit alokací části úložiště pro data.

Celkový výkon stačí ve výkonnostním testu AnTuTu na více než jeden milion bodů. Není se vůbec čemu divit, když je telefon osazen tím nejlepším, co jde aktuálně sehnat. Hráči mobilních her budou v kombinaci s 120Hz displejem zcela jistě spokojeni s výkonem ve hrách.

Co se vnitřního úložiště týče, je společné pro obě verze (8 či 12 GB) a nabídne prostor 256 GB. Dejte si ovšem pozor, v telefonu je místo pouze na dvě SIM (z obou stran šuplíčku jedna), slot na paměťovou kartu chybí. Fyzickou konektorovou výbavu zastupuje pouze USB-C, na sluchátkový jack už nečekejte ani redukci. V té bezdrátové pak vedle podpory 5G sítí najdete také NFC pro mobilní platby, Bluetooth 5.2 a zajímavým bonusem je infraport.

Po softwarové stránce se můžete těšit na operační systém Android 12 s grafickou nadstavbou MIUI 13. Pokud jste někdy drželi mobil od Xiaomi v ruce, nebudete ani z nejnovější verze nijak výrazně překvapeni. Znovu navíc připomínáme, že třeba menu rychlých voleb v horní roletce hodně okatě připomíná to u iPhonů. Další specialitou je třeba druhá plocha zamknuté obrazovky, kde můžete mít rychlý přístup k dálkovému ovladači či svítilně.

Stálým tématem u mobilů Xiaomi je základní aplikační balast. V telefonu najdete nainstalované sociální sítě LinkedIn, TikTok či Facebook, aplikaci Netflixu a Spotify, nákupní portál Amazon, službu Booking, kancelářský balíček WPS Office, populární hru Genshin Impact a hromadu nástrojů jako kompas či skener nebo službu pro sdílení souborů.

Co rychlé nabíjení?

Ačkoliv jsme se loni podivovali nad rekordním 120W nabíjením u modelu 11T Pro, tak letos je to sice stále skvělá hodnota, ovšem rekordní přívlastek už model 12T Pro nemá, jelikož na trhu najdete už i 150W nabíječky. Parametry zůstaly jinak zcela stejné jako u loňského modelu, což znamená 5 000mAh akumulátor a absenci bezdrátového nabíjení.

Xiaomi 12T Pro – obsah balení

120W nabíječku opět najdete v balení a rychlost nabíjení, kterou nabízí, je stále až neuvěřitelná. Stačí totiž pouze zhruba 20 minut a téměř vybitý telefon bude připravený na další používání. Samotná výdrž je jinak samozřejmě podmíněna stylem využívání, ovšem baterie se slušnou kapacitou zaručí, že i při náročnějším provozu telefon vydrží alespoň jeden den.

Jak telefon fotí?

Zde se dostáváme k hlavnímu taháku telefonu, kterým je rekordní 200Mpix senzor se světelností f/1,7 a optickou stabilizací. Díky takto vysokému rozlišení navíc nabízí možnost dvojnásobného zoomu pomocí digitálního ořezu, který má však sám o sobě stále vysoké rozlišení. Xiaomi ovšem není první, kdo 200Mpix nasadil do svého modelu, toto prvenství mu vyfoukla Motorola s modelem Edge 30 Ultra. A bohužel jej také ponížila i co se zbylých snímačů týče.

Ukázky 200Mpix fotografií (rozklikněte pro plné rozlišení):

Zatímco Motorola se totiž snažila i nabídnout slušnou sestavu zbylých dvou snímačů, tak xiaomi působí, že celý rozpočet na fotoaparát spolkl onen 200Mpix senzor a zbytek je zcela průměrná záležitost, kterou byste čekali od modelu s cenou okolo pěti tisíc korun. Řeč je totiž o 8Mpix širokoúhlém senzoru (úhel záběru 120 stupňů) a 2Mpix kamerce pro focení makrofotografií.

Fotografie v základním rozlišení:

Zapnout onen 200Mpix režim je překvapivě složitá věc, skoro jako kdyby se za něj výrobce styděl. Telefon totiž v základu pořizuje 12,5Mpix snímky spojením 16 sousedních pixelů. Pro zvolení vysokého rozlišení je třeba přejít v aplikaci fotoaparátu na záložku „více“ a zde zvolit Ultra HD režim. V něm však telefon stále spojuje čtyři sousední buňky do 50Mpix fotografií. Dále totiž musíte v horním menu ještě zvolit 200Mpix režim.

Ten vám konečně odemkne kýžených 200Mpix, ovšem s nimi přichází poměrně pochopitelná nevýhoda. Výsledný datový objem fotek se pohybuje okolo 40 MB a v případě, že byste v tomto rozlišení fotili často, tak nejspíše brzy narazíte na omezení kapacity vnitřního úložiště, které navíc, jak už jsme zmínili, nelze rozšířit paměťovou kartou. Povětšinou se tedy vyplatí spíše držet se onoho 12,5Mpix základního rozlišení.

Telefon jinak opravdu ve velkém sází na onen hlavní senzor, který je bezpochyby vysoce kvalitní. Pořízené fotky jsou ostré, velice pěkně barevné a díky optické stabilizaci a nočnímu režimu se nemusíte bát ani zhoršených světelných podmínek. Bohužel to samé se nedá říci o druhém senzoru, který opravdu výslednou kvalitou fotografií působí tak, jako kdyby do výbavy telefonu zabloudil omylem z daleko levnější třídy.

Mám si Xiaomi 12T Pro koupit?

Telefon je na českém trhu dostupný do poloviny října za cenu 18 999 Kč za 8/256 GB verzi, za větší operační paměť (12/256GB) si připlatíte další tisícikorunu. Oproti konkurenční motorole s 200Mpix fotoaparátem je tak model 12T Pro od Xiaomi o něco levnější, ovšem zároveň má ve výbavě pár kompromisů navíc.

Sám o sobě je to jinak poměrně zajímavý telefon, který představuje lákavou alternativu pro ty, kteří mají na nový mobil maximálně 20 tisíc a chtějí zažít ty nejlepší funkce, co jsou aktuálně k sehnání. Xiaomi 12T Pro je výkonné, nabídne parádní displej, turbo nabíjení a dobrý hlavní fotoaparát.

Vytknout se mu dá především trochu obyčejnější konstrukce s plastovými rámečky, absence paměťové karty či lepšího krytí proti vniknutí vody nebo chybějící bezdrátové nabíjení. Ale to už bychom tento model srovnávali s opravdovou prémiovou třídou. Nejvíce asi zamrzí odbytý zbytek fotoaparátů, ve výbavě není ani pravý optický zoom, ani opravdu kvalitní širokoúhlý fotoaparát.

Zmíněnou alternativu od Motoroly bychom volili v případě, že se vám více zamlouvá její design a také fotoaparáty, ve zbytku výbavy jsou telefony prakticky stejné. Alternativy pak představují třeba Samsung Galaxy S22 a Asus Zenfone 9, pokud byste upřednostňovali menší mobil, nebo pokud vám stačí pouze vysoký výkon na hry, tak můžete ušetřit dva až tři tisíce koupí modelu Poco F4 GT.