Laciné Xiaomi může být opravdu levné, ale také předražené

Redmi 12C je levný model od Xiaomi v low–endové kategorii. Výbava je základní a vlastně nejlepší zprávou pro zákazníky je podpora NFC i u nejlevnější varianty. To stále není samozřejmé, takže kdo chce platit mobilem a nechce za samotný telefon utrácet příliš peněz, tak v tomto případě mu bodou stačit necelé tři tisíce.

Jenže to platí jen v rámci zaváděcích cen, kdy jednotlivé verze vyjdou na 2 990, 3 490 a 3 990 Kč. Standardní ceny jsou vždy o 500 Kč vyšší a pak už je výhodnost nákupu sporná a to především u nejvyšší specifikace. Na trhu je totiž dost loňských modelů, které stojí podobné peníze a nabídnou lepší výbavu. Jejich jediným nedostatkem bývá starší verze systému Android, jenže ani nové 12C nejde na trh s nejnovější verzí, ale s Androidem 12.

Standardní cena nejvyšší specifikace je však vysoká i vzhledem v některým konkurenčním novinkám. Zmínit můžeme Motorolu G23, která stojí 4 690 Kč a nabídne toho víc, především mnohem štědřejší operační paměť a také lepší sestavu fotoaparátu. Nutno dodat, že i tato Motorola měla původně stát víc, ale v podstatě se zahájením prodeje ji výrobce zlevnil.

Xiaomi Redmi 12C je základní telefon s velkým 6,71 palce velkým displejem. Ten však má jen HD+ rozlišení, takže jemností obrazu se chlubit zrovna nemůže. Toto rozlišení je u dvou základních variant běžné, ale u telefonu za standardních 4 500 korun to už byla v posledních letech ostuda. Jenže vývoj míní a inflace mění.

Pohon zajišťuje procesor Mediatek Helio G85. Opět u dvou levnějších verzí je to spíš nadstandardní volba, za akční cenu vyloženě dobrá. U nejdražší je to takový průměr. Jednotlivé verze odlišuje sestava pamětí. Základ má 3 GB operační a 32 GB uživatelské paměti, což je opravdu jen základ pro ty, co chtějí nebo musejí šetřit. Prostřední varianta má opět jen 3 GB operační a k tomu 64 GB uživatelské paměti. Extra štědrá není ani nejvyšší verze s 4GB operační a 128GB uživatelskou pamětí. Již zmíněná Motorola má 8 GB operační paměti.

Slovo sestava u hlavního fotoaparátu je v podstatě eufemismus pro 50Mpix hlavní snímač, který doplňuje pomocný snímač s drobným rozlišením. Takže telefon má vlastně jen jeden fotoaparát. Vpředu je pak kamerka s rozlišením 5 Mpix. Opět platí, že u základní nejlevnější verze je to sestava (přední i zadní fotoaparáty), kterou nelze kritizovat, rozlišení hlavního snímače je docela vysoké. Ale u nejdražší varianty je to podprůměrná kombinace.

Baterie má kapacitu 5 000 mAh a k dispozici je 10W nabíječka. Přítomnost NFC jsme již zmínili, dále má telefon sluchátkový konektor, snímač otisků prstů a sloty na dvě SIM se samostatným slotem na paměťovou kartu. To je nesporná výhoda, protože především v základní verzi je vnitřní paměť miniaturní. V Česku je telefon v prodeji v černém a modrém provedení.