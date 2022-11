Xiaomi zase závodí, chce mít jako první nejvýkonnější procesor

Výrobce Qualcomm již v polovině listopadu představil novou generaci nejvýkonnějšího mobilního procesoru řady Snapdragon (8 Gen 2). Nyní už tedy začíná pravidelný závod o to, jaká značka tímto modelem dovede jako první osadit jeden ze svých špičkových modelů. Loni byla vítězem závodu Motorola, když modelem Snapdragon 8 Gen 1 osadila svůj smartphone Edge X30.

Stejná situace pak následovala v létě v případě přetaktované verze Snapdragon 8+ Gen 1. Zde zase vyhrál závod Asus se svým robustním herním telefonem ROG Phone 6. Ačkoliv jsou závody o prvenství mezi značkami smartphonů důležité z pohledu marketingu, ze zákaznického pohledu je to celkem jedno, neboť v závěsu vždy následuje většina ostatních výrobců, kteří také svou sestavu špičkových mobilů obměňují jednou za půl roku až rok.

Již v následujících týdnech budeme každopádně znát nového vítěze honu za nejlepším procesorem. Tentokrát si však chce první místo uzmout Xiaomi, které by rádo Snapdragon 8 Gen 2 využilo u své příští série top modelů. Na čínské sociální síti Weibo to oznámil ředitel Xiaomi, Lej Ťün. Neuvedl sice, o který model půjde, ovšem spekuluje se o použití pořadového čísla 14.

To je na jednu stranu celkem překvapení, jelikož by po letošní řadě 12 měla přijít na řadu třináctka. Výrobce chce zřejmě toto nešťastné číslo vynechat a poskočit rovnou na to následující. A stihnout to chce ještě do konce prosince. Už řadu Xiaomi 12 (jakožto top modely pro letošní rok) stihla značka představit ještě loni, konkrétně 28. prosince.

Stejně jako u řady 12 mají nejnovější čip dostat dva modely: Xiaomi 14 a Xiaomi 14 Pro. Z prvních informací, které už kolují po čínské sociální síti Weibo, má základní model Xiaomi 14 vedle nejlepšího čipu dostat 12 GB operační paměti, operační systém Android 13 a uživatelské prostředí MIUI ve verzi 14. I tentokrát se předpokládá, že dvojici telefonů bude odlišovat především velikost displeje (6,26 a 6,7 palce) a sestava fotoaparátů, zbytek parametrů má být shodný.