Levný mobil, který by mohl být ještě levnější. Test Xiaomi Redmi 10

Řada Redmi je už dlouhou dobu v podstatě tím nejlevnějším, co Xiaomi nabízí. Ačkoli zde najdete i pár dražších a slušně vybavených modelů s přívlastkem Note, tak modely bez přívlastků tvoří takový základní kámen střední třídy. Níž už se nachází různé vysoce dostupné modely typu Redmi 9A či 9C, jenže to už jsme definitivně zabloudili do nižší třídy.

Z „desítek“ je tak každopádně Redmi 10 ten nejdostupnější telefon a dalo by se říct, že už má také nakročeno spíš do nižší třídy, byť spíš svou cenou než výbavou. Pokud si však přičtete podporu 5G, kterou Redmi 10 nemá, tak jde v podstatě o další variaci na sourozence typu Redmi Note 10 5G či Poco M3 Pro 5G. Jestli jste už teď v modelech výrobce ztraceni, nedivíme se vám. Každopádně zpět k Redmi 10 a tomu, co vám dokáže nabídnout.

Bude se mi Redmi 10 libít?

K designu toho nejde psát hodně, jelikož je to zkrátka přesně to, na co jsme v cenové kategorii okolo pěti tisíc korun zvyklí. Telefon má plastovou konstrukci (boky, záda), displej je pak chráněný blíže nespecifikovaným typem tvrzeného skla. Zařízení se kvůli svému 6,5palcovému displeji řadí mezi ty rozměrnější (162 x 75,5 x 8,9 mm) a jeho hmotnost je 181 gramů.

Záda mají sice matnou povrchovou úpravu, jenže i tak na nich jsou otisky prstů viditelné, byť v menší míře. Modul se čtyřmi zadními fotoaparáty je celkem výrazně vystouplý nad povrch zad a designově je dále oddělený černým obdélníkem, nepatrně větším než samotný modul, aby se do něj ještě vešel nápis upozorňující na (čistě marketingovou) značku AI fotografie.

Na těle telefonu dál najdete boční čtečku otisků prstů, vespod USB-C konektor a reproduktor a na opačné straně zase sluchátkový jack. Horní hrana dál ukrývá také druhý reproduktor pro stereo produkci audia (což je plusem tohoto telefonu) a také infračervený port.

Jaký je displej?

Jak už jsme zmínili, Redmi 10 nabídne 6,5palcový IPS panel. Jeho rozlišení je zcela standardní, 1 080 x 2 400 pixelů, poměr stran je pak 20:9. Na AMOLED panel je v této nižší cenové kategorii pořád trochu brzy, byť jej můžete dostat už i u některých ne o moc dražších sourozenců (třeba u Redmi Note 10, který je však prakticky vyprodaný).

Navíc se dočkáte rychlejší obnovovací frekvence, což je příjemná výhoda. Displej disponuje sice jen 90Hz technologií, pokud však vezmeme v potaz, že ještě pár let zpátky bylo 90 Hz vyhraněno jen pro top modely, je to úspěch. Ocení to nejenom hráči, jemnější systémové animace jsou obecně očím příjemnější. Nakonec zde také najdete i průstřel displeje pro čelní 8Mpix selfie kamerku.

Co výbava a výkon?

Zde se dá najít prvek, na kterém se šetřilo. Srdcem telefonu je totiž poměrně obyčejný MediaTek Helio G88, který je postačující na běžné aktivity a příležitostné hraní her. Výsledek něco málo přes 200 tisíc bodů ve výkonnostním testu AnTuTu naznačuje, že to žádné dělo není, ovšem to se od telefonu asi ani nedá očekávat. Procesor dále doplňují 4 GB operační paměti. Podpora 5G vzhledem k levnějšímu procesoru chybí.

Úložiště pro data má pak dvě verze: levnější s 64 GB nebo dražší se 128 GB. Cenový rozdíl mezi oběma verzemi není značný (500 korun), proto doporučujeme sáhnout spíš po tom lepším. Nicméně musíme brát také v potaz, že v obchodech aktuálně najdete už jen hlavně onu levnější 4/64GB verzi. V obou případech se každopádně dá úložiště rozšířit kartou microSD, která má samostatné místo vedle dvou slotů na SIM.

Fyzickou konektivitu (USB-C a sluchátkový jack) už jsme zmiňovali výše. Telefon nabídne také Bluetooth 5.1 a NFC pro mobilní platby, což je pozitivní zpráva. Bonusem je infračervený port, který může nahradit dálkový ovladač k televizi či jiným zařízením.

Po stránce softwaru zde najdete obvyklý operační systém Android 11 s grafickou nadstavbou MIUI 12.5. Znamená to, že si můžete například nastavit temný režim, zvolit styl skládání ikon na plochy, vlevo pak najdete chytrou kartu s přehledem zpráv. Na zamknuté obrazovce máte zase potažením vlevo k dispozici dálkový ovladač či zapnutí svítilny. Bohužel i tady najdete systémové reklamy, například doporučení nových aplikací ve složkách.

Redmi 10 je další z telefonů Xiaomi, který je naprosto přeplácaný aplikacemi navíc. V základu zde najdete hned šest poměrně zbytečných her, klienta pro obchod Amazon a Aliexpress, rezervační aplikaci Booking, sociální sítě LinkedIn, Tik Tok či Facebook, aplikaci Netflixu, kancelářský balíček WPS, fórum pro MIUI komunitu a celou hromadu nástrojů jako kompas, skener nebo služba pro sdílení souborů. Můžeme to opakovat pořád dokola, ale stejně se nic nezmění. Zkrátka čím levnější telefon od Xiaomi, tím větší šok na vás po prvním spuštění čeká.

Jak je na tom výdrž baterie?

Telefon napájí baterie s kapacitou 5 000 mAh, což je poměrně slušná hodnota, která se ve střední třídě objevuje čím dál častěji. Rychlé nabíjení zde také najdete, ovšem 18 W není žádná závratná rychlost. Na doplnění plné kapacity budete i s přiloženým 18W adaptérem čekat víc než dvě hodiny.

5 000 mAh kapacity každopádně znamená, že má telefon potenciál vydržet na jedno nabití v provozu i více dní. Je to stejně jako kdekoliv jinde hodně individuální věc, ovšem pokud s telefonem jen voláte, posíláte textovky a sem tam prohlídnete internet, dva i tři dny provozu jsou zcela reálné. Žroutem energie je samozřejmě jednak hraní her, ale také obecně displej nastavený na 90 Hz, na to si dejte pozor.

Jak Redmi 10 fotí?

Telefon se může pochlubit novým 50Mpix senzorem a světelností f/1,8, spolu s ním tu najdete také širokoúhlý fotoaparát s rozlišením 8 Mpix a úhlem záběru 120 stupňů. Následují už jen dva zcela zbytečné senzory s rozlišením 2 Mpix. Jeden slouží pro lepší focení portrétních snímků, druhý pro makrofotografii.

Hlavní hvězdou zadní sestavy fotoaparátů je každopádně onen 50 Mpix senzor, který může u nenáročných uživatelů obstát, fotografie za denního světla snesou i nějaký ten drobnější ořez. Žádné fotografické hody to však nejsou, i přes modernizaci je to stále senzor střední třídy s jasnými limity. Kdo moc nečeká, bude nejspíš spokojený.

Širokoúhlý senzor pak fotí v podstatě jako jakýkoliv jiný široký 8Mpix snímač u levných telefonů: občas se bude hodit, ale pamatujte si, že ve zhoršených světelných podmínkách rychle klesá jeho kvalita, a ani za dobrých podmínek to není moc na nějaké vytahování se na sociálních sítích. O zbylých dvou senzorech pak ani nemluvě, ty tu vůbec nemusely být.

Mám si Redmi 10 pořídit?

Tento telefon najdete v obchodech už hlavně v levnější 4/64GB variantě za 4 499 korun. Dražší 4/128GB verze za 4 999 korun už v podstatě zmizela. Technicky vzato tu tedy máme telefon blížící se svou cenou nižší třídě, respektive běžnou střední třídu s výprodejovou cenou. Na tomto místě se mu docela daří, pokud tedy nejste náročný uživatel.

Umí zaujmout 90Hz displejem, dobrou výdrží a fotoaparát také nebude úplně k zahození. Jsme rádi, že paměťová karta nepřekáží dvojici SIM, že zde najdete NFC a chválíme i stereo reproduktory. Ale celkově? Je to zkrátka takový průměr za slušné peníze, ovšem Xiaomi už mnohokrát umělo překvapit opravdu výborným poměrem ceny a výkonu, což Redmi 10 ještě tak úplně není. Kdyby náhodou ještě zlevnilo třeba na rovné čtyři tisíce, tak to už by bylo na pochvalu.

Mezi konkurencí se blýskne třeba Motorola G60s, která nabízí velice podobné parametry, přidává však o něco výkonnější procesor, 50W nabíjení, 128GB úložiště a ještě rychlejší 120Hz displej. Je přitom jen o 500 korun dražší. Někoho by mohlo zaujmout také Realme 8 5G, které má zase lepší procesor s podporou 5G sítí, jinak vesměs stejné parametry, chybí však širokoúhlý fotoaparát. Za tento model je také pětisetkorunový příplatek.