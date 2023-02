Xiaomi dorazilo mezi elitu. Nové top modely mají sebevědomou cenu

Po prosincové premiéře v Číně se oficiálně modely Xiaomi 13 a 13 Pro dostávají i na globální trh. Jde o špičkové smartphony, které budou značku reprezentovat minimálně celý příští půlrok. Pyšní se nejenom prémiovým designem, ale i spoluprací s vyhlášenou fotografickou značkou Leica. Vedle nich je novinkou mířící i na český trh také odlehčený model Xiaomi 13 Lite.

Ačkoliv jsme už téměř vše důležité o smartphonech věděli právě díky čínské premiéře (u modelu Lite jde zase o přejmenování modelu Civi 2), poslední střípek skládačky nám až doteď chyběl. Jsou jím samozřejmě české ceny a dostupnost. Telefony do Česka zavítají již brzy a ceny jsou už v podstatě srovnatelné se zbytkem prémiové konkurence.

Celou řadu nových telefonů Xiaomi vypustí na český trh 13. března. Hlavní novinka, Xiaomi 13 Pro už bude záležitostí horního kraje prémiové kategorie, jelikož jeho cena je 31 499 korun. Je jen o kousek levnější než historicky nejdražší Xiaomi, které se na českém trhu prodávalo. Bylo to před dvěma lety Xiaomi Mi 11 Ultra, které stálo 31 999 korun. Model 13 Pro bude dostupný v černé a bílé barvě v paměťové verzi 12/256 GB.

Dostupnější, avšak stále prémiovou alternativou je Xiaomi 13, které se na českém trhu bude prodávat za 23 499 korun. Jde o paměťovou verzi 8/256 GB a vybrat si budete moci z černé, bílé a zelené barvy. Nejlevnější z nové trojice je pak Xiaomi 13 Lite, které v konfiguraci 8/256 GB pořídíte za 11 999 korun. Dostupné barevné varianty jsou v tomto případě modrá, růžová a černá.

Model Běžná cena Cena během předobjednávek do 12 března Xiaomi 13 Pro 31 499 korun 29 999 korun Xiaomi 13 23 499 korun 22 999 korun Xiaomi 13 Lite 11 999 korun bez slevy

Na nákup modelů Xiaomi 13 a 13 Pro má výrobce předobjednávkovou akci, která platí od 27. února do 12. března. Pokud si jeden z telefonů objednáte v tomto období, dostanete slevu 1 500 korun a dárek, kterým je tiskárna Xiaomi Instant Photo Printer 1S včetně toneru a sady fotografických papírů. Samotná cena této tiskárny činí 3 790 korun.

K telefonu Xiaomi 13 dále dostanete i bezplatnou šestiměsíční záruku na neúmyslné poškození displeje. Navíc máte také možnost v případě, že modely 13 a 13 Pro poškodíte způsobem, který nepokrývá standardní dvouletá záruka, nárok na jednu opravu v ceně náhradních dílů a nákladů na logistiku.

Posledním bonusem k telefonům Xiaomi 13 a 13 Pro je šestiměsíční předplatné na 2TB cloudové úložiště Google One, vztahuje se však pouze na nové zákazníky této služby. Na stejnou dobu dostanete zdarma také YouTube Premium a YouTube Music. Pro modely Xiaomi 13 a 13 Pro dále výrobce poskytne softwarovou podporu v podobě tři generací systému Android a pěti let bezpečnostních aktualizací.

Xiaomi 13 Pro

Nový špičkový model nabídne prémiové zpracování těla s keramickými zády a kovovými boky. Zásadní novinkou je také odolnost proti vniknutí prachu a vody podle certifikace IP68. Displej pak chrání špičkové tvrzené sklo Gorilla Glass Victus. To musí pokrývat poměrně velkou plochu 6,7 palců se zaoblenými boky.

Technicky vzato se však od loňského modelu (12 Pro) nic nezměnilo, je zde opět panel typu LTPO AMOLED a rozlišením 1 440 × 3 200 pixelů. Nechybí obnovovací frekvence 120 Hz, čtečka otisků prstů pod displejem a průstřel pro čelní selfie kamerku. Xiaomi tedy alespoň vylepšilo maximální jas displeje, který nyní dosahuje hodnoty až 1900 nitů.

Xiaomi 13 Pro je stejně jako jeho sourozenec osazen čipem Snapdragon 8 Gen 2. Tyto dva telefony se v prosinci staly prvními telefony na světě, které se mohly novým procesorem pyšnit, ovšem nyní v době světového startu se už vyrojilo několik konkurentů se stejným čipem V Česku je dostupná pouze ve verzi s 12 GB operační paměti a 256 GB prostoru pro data. Slot na paměťovou kartu chybí.

Zadní sestava fotoaparátů byla vylepšena nejen díky spolupráci se značkou Leica, která pomáhala ladit už optiku u modelu 12S Ultra. K dispozici je opět 50Mpix hlavní senzor se světelností f/1,9 a optickou stabilizací. Jde o palcový senzor Sony IMX989, optika je pak typu Leica Vario-Summicron. Stejně jako loni mu pomáhají další dvě „padesátky“. Jedna má světelnost f/2,0 a slouží nově pro 3,2× přiblížení obrazu, druhá pak nabídne širokoúhlý záběr (112 stupňů).

Po stránce baterie se tentokrát Xiaomi nepouštělo do žádných experimentů, jelikož jeho 120W rychlé nabíjení je pořád slušný nadstandard. Místo toho navýšilo kapacitu akumulátoru na 4 820 mAh. K dispozici je také rychlé 50W bezdrátové nabíjení a 10W reverzní bezdrátové nabíjení.

Xiaomi 13

O trochu dostupnější sourozenec z nové série má stejně jako loňský předchůdce menší rozměry, byť tentokrát mu displej o něco povyrostl. Na první pohled však zaujme designem až nápadně podobným tomu u současných iPhonů s plochými boky. Popravdě řečeno se nám líbí i trochu více než Pro verze. Ani Xiaomi 13 nechybí certifikace IP68, takže mu voda ani prach vadit nebudou.

Displej má až na rozlišení a úhlopříčku prakticky stejné parametry jako Pro varianta. Jeho úhlopříčka je 6,36 palce a má rozlišení 1080 × 2 400 pixelů. Najdete zde dále jak 120Hz obnovovací frekvenci, tak čtečku otisků prstů pod displejem, průstřel pro čelní kamerku a také nárůst maximálního jasu na hodnotu 1900 nitů.

Ani modelu Xiaomi 13 nechybí nový Snapdragon 8 Gen 2, operační paměť má kapacitu 8 GB. Úložiště pro data nabídne stejně jako Pro verze slušných 256 GB také zde chybí slot na paměťovou kartu. Podpora 5G je stejně jako u modelu 13 Pro samozřejmostí.

Oproti loňské poněkud nevýrazné fotovýbavě modelu Xiaomi 12 se „třináctka“ docela předvedla. Vedle hlavního 50Mpix fotoaparátu se světelností f/1,8 a optickou stabilizací zde najdete dále 10Mpix opticky stabilizovaný telefoto snímač s trojnásobným optickým zoomem a 12Mpix širokoúhlý fotoaparát (úhel záběru 120 stupňů). I u tohoto modelu na vylepšení optiky fotoaparátů spolupracovala značka Leica.

Xiaomi 13 dále nabídne 67W nabíjení kabelem, které 4 500mAh akumulátor nabije za 38 minut. K dispozici je rovněž 50W bezdrátové nabíjení a 10W reverzní bezdrátové nabíjení. Je to úplně identická výbava, jakou se mohl chlubit i model Xiaomi 12.

Xiaomi 13 Lite

Zatímco obě předchozí „třináctky“ mají leccos společného, shody u modelu Lite se dvěma špičkami nabídky už nejsou zdaleka všude. I přes to je to ovšem dobře vybavený model spadající do vyšší střední třídy. Telefon má například skleněná záda nebo utěsnění proti stříkající vodě a prachu (IP53).

Displej modelu Xiaomi 13 Lite má úhlopříčku 6,55 palce a rozlišení 1080 × 2400 pixelů. Rozměry se tedy zařazuje mezi menší Xiaomi 13 a větší 13 Pro. Samozřejmostí je 120Hz obnovovací frekvence, AMOLED panel a integrovaná čtečka otisků prstů v displeji. Chrání jej tvrzené sklo Gorilla Glass 5. Zvláštností je ovšem dvojitý čelní průstřel ve tvaru pilulky, který nápadně připomíná design moderních iPhonů.

Po stránce hardwarové výbavy se můžeme těšit na nový čip vyšší střední třídy, Snapdragon 7 Gen1. Ten je doplněn o 8 GB operační paměti a 256 GB prostoru pro data. Ani tady ovšem nenajdete místo pro paměťovou kartu, což se ovšem díky velkému vnitřnímu úložišti dá prominout.

Mezi fotoaparáty chybí telefoto objektiv, Xiaomi místo něj nasadilo jen levnou 2Mpix makrokamerku. Zbylá sestava čítá 50Mpix hlavní senzor se světelností f/1,8 a pak také 8Mpix širokoúhlý fotoaparát s úhlem záběru 119 stupňů. Selfie kamerka má rozlišení 32 Mpix a s hloubkou ostrosti jí pomáhá druhý 8Mpix senzor.

O výdrž telefonu se stará 4 500mAh baterie, která podporuje také 67W rychlé nabíjení pomocí kabelu. Bezdrátové nabíjení jako u sourozenců zde ovšem nenajdete. Výrobce alespoň slibuje, že díky 67W technologii budete mít telefon plně nabitý už za 40 minut.