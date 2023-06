Láká na odolnost, dlouhou záruku a slušnou výbavu. Test Nokie XR21

Nokia XR21 je nástupce dva roky starého modelu XR20. Oproti němu je to celkově vyspělejší smartphone. Stále patří do střední třídy, ale v ní je ukotven řekněme trochu suverénněji. Novinka dostala výkonnější (byť rozhodně ne nejmodernější) hardware a v praxi je to vlastně příjemný a praktický telefon s jen několika kompromisy a nedostatky.

I u Nokie XR21 ovšem vyvstává otázka, zda má vůbec koupě odolného telefonu smysl. Novinka působí odolnějším dojmem než předchozí typ, na druhou stranu to není takový „ultra obrněnec“ jako některé jiné odolné smartphony. Na jednu stranu to znamená, že při každodenním používání působí XR21 civilnějším dojmem než někteří konkurenti, na tu druhou vyvstávají ohledně odolnosti otazníky. Celkově bychom se o konstrukci telefonu nebáli, ale displej, který je náchylnou částí každého smartphonu, tu prostě k úhoně může přijít stále poměrně snadno.

Nicméně v prvním roce poskytuje HMD Global na tento telefon záruku proti rozbití displeje, když ho tedy zničíte, máte jednu výměnu zdarma. I tak je ovšem otázkou, jestli telefon, který na trh vstoupí na přelomu července a srpna s oficiální cenou 14 990 korun, dává smysl, když se podobně vybavené běžné telefony prodávají podstatně levněji. Třeba stylové Vivo V29 Lite, které právě také testujeme, stojí 8 490 korun a některé podobně vybavené telefony lze sehnat i levněji. Pravda, třeba Samsung chce za svůj Galaxy A54 jedenáct tisíc, ale i to ukazuje, jak je odolná nokia drahá.

Jak moc je odolná?

Zdá se, že hodně, a to i když to tak možná na první pohled nevypadá. V HMD Global totiž dali Nokii XR21 do vínku až překvapivě elegantní design, který rozhodně není tak divoký jako u řady jiných outdoorových telefonů. Pokud hledáte odolný přístroj, který zároveň nevypadá jako tank, tady máte jednu z mála možností, co vybrat. Skutečně, při letmém pohledu na odolnou konstrukci nic neodkazuje, tvary jsou čisté a jednoduché, možná pro někoho až příliš konzervativní. Hádáme, že se Nokia XR21 bude líbit hodně širokému publiku právě proto, že to vlastně není ani kdovíjaký tank, ani žádná stylovka, u které nadšení z designu po pár týdnech vyprchá.

Plusy a mínusy Proč koupit? odolná konstrukce

elegantní design

slušná výbava

dobrý fotoaparát Proč nekoupit? horší čitelnost displeje na slunci

vysoká cena Kdy? přelom července a srpna Za kolik? 14 990 Kč

Ale bližší pohled odolnou konstrukci odhalí. Je udělána poměrně důmyslně tak, aby zaručila životnost telefonu v extrémních podmínkách, ale zároveň nerušila design. Podle všeho má přístroj vnitřní hliníkový rám, který je nicméně z vnějšku potažen pogumovaným materiálem. Díky tomu je telefon dobře chráněn při pádu a zároveň se skvěle drží v ruce, neklouže v ní. Pogumovaná jsou i záda, to gripu pomáhá. A také to znamená, že se telefon neupatlává.

Z hlediska odolnosti a certifikací tu máme tradiční odolnost proti vodě a prachu podle IP69K a telefon je také certifikován podle standardu MIL-STD-810H. Vydržet by měl pád na beton z výšky 1,8 metru. Nějaké jemnější pády jsme si sami vyzkoušeli a můžeme potvrdit, že se Nokii XR21 nic nestalo. Telefon vlastně docela dobře chrání i displej. Boční rám je totiž lehce vystouplý nad rovinu displeje, takže při pádu na rovný povrch je skutečně chráněn. Jenže stačí kamínek a pád „na plocho“ a je stejně po displeji, tak je to vlastně u všech telefonů. Nicméně jeho odolnost tu bude hodně nadstandardní, to je jasné – krycí sklo displeje je Gorilla Glass Victus.

Říkali jste, že má solidní výbavu...

Ano, má. Nokia XR21 dostala čipset Qualcomm Snapdragon 695 s podporou 5G sítí, telefon má 6 GB RAM a 128 GB uživatelské paměti (tu nejde rozšířit kartami) nebo IPS FullHD+ displej.Nicméně podle nás je asi největší slabinou přístroje. Má totiž relativně nízký maximální jas, takže jeho čitelnost na přímém slunci není nic moc. To je zrovna u outdoorového telefonu trochu škoda. Žít se s tím asi dá, ale obzvlášť vzhledem k ceně zrovna tady v HMD šetřit nemuseli.

Jinak nám však ve výbavě nic zásadního nechybí. Čtečka otisků prstů je v bočním vypínacím tlačítku a Nokia XR21 má ještě dvě programovatelná tlačítka, kterým může uživatel přiřadit téměř libovolné funkce. Jedno v červené barvě je na vrchní straně telefonu, druhé trochu nenápadnější je na levém boku. Z počátku jsme ho sice občas mačkali společně s vypínacím tlačítkem na druhé straně, ale poměrně rychle jsme si zvykli a toto tlačítko nám tak rozhodně nevadí – naopak, je praktické, když si zvyknete, je možnost spouštět některé funkce rychle bez rozmyslu opravdu návyková.

A co foťák?

U něj je příjemné, že se Nokia XR21 nežene za žádnými vzdušnými zámky. Hlavní fotoaparát má 64 Mpix a vyrábí šestnáctimegapixelové snímky, doplňuje ho širokoúhlý foťák s osmi megapixely. A vpředu je 16Mpix selfie kamera. Kvalita snímků je solidní, v podstatě odpovídá očekávání dané třídy a výbavy.

Rozsah záběrů ve dne a v noci (širokoúhlý, hlavní 1× a 2× digitální zoom)

Co překvapí, že osmimegapixelový širokoúhlý foťák tu není do počtu a i přes menší počet megapixelů podává solidní výkon. Jasně, snímky nemají tolik detailů jako z hlavního foťáku, ale působí dobrým dojmem, lepším než u mnohých jiných telefonů s podobnou výbavou. Širokoúhlý a hlavní foťák také mají celkově podobné barevné ladění snímků, i to je plus.

Interiér (vždy širokoúhlý, hlavní a 2× digitální zoom) za denního světla, večer pod umělým osvětlením a v noci s bleskem

Hlavní fotoaparát občas právě z hlediska volby barev trochu tápe, někdy je scéna vybledlá, jindy zase nečekaně sytá. Hodně záleží na konkrétních světelných podmínkách a drobných detailech, jako je úhel dopadajícího světla. Stačí malá změna a snímek hned vypadá lépe. O to víc je škoda, že náhled na displeji není zrovna z nejlepších právě už kvůli kvalitě displeje samotného. Lepší displej by totiž pomohl lépe snímek komponovat a lépe řešit třeba vliv bočního světla na sytost barev.

Makro fotografie

Když se ovšem s foťákem naučíte zacházet a budete na toto pamatovat, snímky dovedou být opravdu vcelku fajn. Dobré jsou i různé makro snímky, digitální zoom je relativně použitelný do zhruba čtyřnásobného přiblížení a solidní je i výkon foťáku v noci, byť jsou v takovém případě snímky obecně trochu tmavší. V noci nebo třeba při makro fotografii je občas docela znát absence optické stabilizace obrazu. Celkově je výkon foťáku poměrně vyvážený.

Jaká je výdrž baterie?

Nokia XR21 má baterii se solidní kapacitou 4 800 mAh, takže s výdrží tu rozhodně problémy nejsou. Telefon má čistý Android, který je dobře vyladěný, což přispívá nízké spotřebě. Trochu zvláštní je, že je to Android 12 a nikoli aktuální 13. Aktualizaci by nicméně telefon dostat měl. A celkově by měl přístroj dostat tři aktualizace generace systému. Ale zpět k baterii. Dva dny na jedno nabití nemusí být v praxi problém, tři dny jsou při střídmém používání také možné. Nabíjení funguje přes klasický USB-C konektor (XR21 má mimochodem i jack pro sluchátka) a to výkonem 33 W.

Mám si ji pořídit?

Nokia XR21 je jeden z mála odolných telefonů vůbec. A z nich jeden z opravdu mála, který nám dává alespoň nějaký smysl. Odolnost je totiž velmi dobrá, přitom přístroj je to elegantní a s dobrou a vyváženou výbavou. V ní je kaňkou na kráse trochu horší displej a starší Android, vyvážit to nicméně může nadstandardní softwarová podpora, tříletá záruka na telefon nebo výměna rozbitého displeje zdarma první rok. Upřímně, kdyby byla Nokia XR21 levnější, věříme, že by ji jako telefon kupovaný „pro jistotu“ zvolila vlastně spousta lidí. Takto si však příplatek za odolnou konstrukci řada potenciálních zájemců rozmyslí. Patnáct tisíc korun je totiž skutečně hodně, obdobně vybavené telefony bývají podstatně levnější, některé kousky se Snapdragonem 695 se dají pořídit už od šesti tisíc korun (Samsung Galaxy A23, Poco X5 5G nebo třeba Nokia G60).

Na druhou stranu mezi odolnými modely nemá Nokia XR21 příliš konkurenci. Většina těchto telefonů má podstatně horší výbavu a drsný vzhled, který řadu zájemců může odradit (byť jiné zase lákat). No a kdo nechce odolný telefon značek jako Doogee, Ulefone, Blackview, myPhone, které lze s Full HD displejem sehnat už asi od sedmi tisíc korun, musí počítat s tím, že si připlatí.

Nejlevnější „značkový“ outdoorový mobil dostupný na českém trhu je aktuálně předchůdce Nokia XR20, ta stojí ve verzi se 64 GB vnitřní paměti už asi 8 300 korun, se 128 GB paměti je za 9 990 korun. Výbavou jí podobný je Cat S53, ten má ovšem HD displej a stojí už 12 490 korun. Slušně vybavený Cat S62 už má sice Full HD displej, ale chybí mu třeba 5G a foťák neohromí, přitom telefon stojí 14 290 korun. A nový Cat S75, který už má 5G a celkově solidní výbavu i elegantní „civilní“ vzhled, stojí stejných 15 000 korun, tedy stejně jako má stát Nokia XR21. Na stejné peníze vyjde i Samsung Galaxy Xcover6 Pro z loňského roku (má silnější Snapdragon 778G). Takže až se začne Nokia XR21 na přelomu července a srpna oficiálně prodávat, ve třídě značkových outdoorových telefonů dovede kartami určitě zamíchat.