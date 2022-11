Není nej, ale v praxi funguje hodně dobře. Test Nokie X30 5G

Společnost HMD Global, která prodává mobilní telefony pod značkou Nokia, se již několik let tak trochu zdráhá u smartphonů této značky vydat do vyšších tříd a cenových pater. Většinou jsme tak v uplynulých letech testovali levnější smartphony Nokia, teď po čase přichází výjimka: model X30 5G. Ovšem ani to není smartphone nejvyšší třídy, je to dobře vybavený zástupce třídy střední.

Míří tedy do extrémně nabitého segmentu, kde je konkurentů doslova přehršel. Proto možná překvapí, že HMD Global zvolila poměrně ambiciózní cenu, na druhou stranu telefony značky Nokia se cenou v poslední době rozhodně nepodbízejí. I tak je ovšem 12 999 korun, kolik testované provedení s 256 GB vnitřní paměti stojí, docela dost. Na trhu lze nicméně snadno sehnat i asi o 1 500 korun levnější 128GB paměťovou variantu, která může mnohým uživatelům stačit. I v tomto případě však platí, že mnohé konkurenční telefony seženete levněji. A je nutné podotknout, že v tomto případě nejde o přístroje z české distribuce, ale z dovozu, oficiálně do Česka HMD Global levnější provedení nedováží.

Cena však neznamená, že by byla Nokia X30 5G ze souboje o zákazníky diskvalifikována. Avšak jejich pozornost si musí získat jinak než atraktivně nastavenou sumou, kterou si za ni výrobce žádá. A i jinak než výbavou, protože i když ta je solidní, tak vlastně z řady konkurentů také nijak zásadně nevybočuje. X30 5G má však trumfy: pro někoho tím bude třeba důraz na udržitelnost, pro jiné hodně povedené zpracování, čistý Android s garancí třech aktualizací systému a pěti let bezpečnostních updatů nebo další detaily.

Co se tu tedy povedlo?

U Nokie X30 5G musíme chválu začít u jejího vzhledu a konstrukce. Trochu nás sice mrzí, že Nokia sáhla po malinko „anonymním“ řešení s fotoaparátem v levém horním rohu těla telefonu, jako to má většina soupeřů (donedávna Nokia razila cestu umístění v ose zad a v kruhu), ale to je asi jediná drobná kritika v této oblasti.

Plusy a minusy Proč koupit? elegantní vzhled a výborné zpracování

skvěle padne do ruky

dobrý fotoaparát

sázka na udržitelnost Proč nekoupit? nižší výkon

chybí slot na paměťové karty

jen průměrný displej a čtečka otisků Kdy? V prodeji Za kolik? od 11 499 Kč

Moc se nám ovšem líbí kombinace kvalitní konstrukce, precizního zpracování a těla, které celkově působí i v ruce menším dojmem, než co říkají papírové hodnoty. Rám telefonu je vyrobený z (recyklovaného) hliníku, záda zase z plastu (tady je podíl recyklátu 65 %), slícování je parádní a telefon působí jistým a bytelným dojmem. Plastová záda hodnotíme jako klad nejen s ohledem na to, že jsou méně náchylná na rozbití než záda skleněná, ale také proto, že se příliš neupatlávají a celkově působí elegantním dojmem.

Rozměry telefonu 158,9 × 73,9 × 8 mm pak víceméně odpovídají úhlopříčce displeje 6,43 palce, žádné rekordně tenké rámečky se nekonají, a i když patří X30 5G spíš mezi tenčí smartphony, tak ani tady o žádný rekord rozhodně nejde. Nicméně v praxi telefon působí v ruce výrazně menším dojmem. Každá hrana tu je přinejmenším lehoučce zaoblena, boční profil rámu tak má oproti celkové tloušťce výšku skoro poloviční. Přesto nikde nic do ruky neřeže a vše působí příjemným dojmem, telefon se skvěle drží a dobře se ovládá. Hodně nám připomíná před lety populární model Nokia 7 Plus, který také nebyl papírově kdovíjak dokonalý, ale v praxi to prostě „všechno skvěle sedlo“.

O vzhled mi však nejde...

Není to jen o vzhledu, ale o tom, že telefon v ruce prostě působí příjemně. Ale chápeme, jsou tu i jiné přednosti. Pro spoustu uživatelů to možná roli nehraje, ale HMD Global se chlubí tím, že Nokia X30 5G patří k nejudržitelnějším smartphonům na trhu. Má na to patřičné certifikáty, kterým můžeme důvěřovat, na druhou stranu se to samozřejmě jinak s konkurencí špatně porovnává. Ale ohleduplnost k životnímu prostředí (kterou však v tomto případě reprezentuje i absence nabíječky v tenkém balení z recyklovaného papíru) pro někoho určitě plusem bude.

Pak je tu zmíněný čistý Android, který má ony garantované updaty. V systému se dobře orientuje a vše nám fungovalo hezky plynule, byť nemá Nokia X30 5G výkonu na rozdávání. Použitý čipset Snapdragon 695 patří ve střední třídě k těm slabším, u námi testované verze je nicméně k dispozici alespoň 8 GB RAM (levnější varianta má 6 GB), což znamená plynulé spouštění a přepínání mezi aplikacemi. Nečekejte tedy žádné velké výkony, ale nezaznamenali jsme žádné kritické zpomalování a zadrhávání, byť občas se telefon „trochu zapomene“. To se však stane i u mnohem nadupanějších přístrojů.

Slabší čipset, který například neumožňuje ani natáčení 4K videa (vrcholem je 1 080 p při 60 snímcích za sekundu), ale dobře pracuje s energií z baterie. Ta tu má kapacitu nijak dramatických 4 200 mAh, přesto však patří Nokia X30 5G ke smartphonům se spíš nadprůměrnou výdrží. Dva dny na jedno nabití nemusí být u uživatelů, kteří do telefonu nekoukají neustále, žádnou utopií, den a půl je realistickou hodnotou výdrže. Nabíjení má slušný výkon 33 W, na polovinu se tak baterie podle našich zkušeností nabije asi za 30 minut. K dalším kladům patří odolnost telefonu podle IP68.

Je něco, na co si dát pozor?

Spíš na detaily. Třeba AMOLED displej s obnovovací frekvencí 90 Hz, úhlopříčkou 6,43 palce a rozlišením 1 080 × 2 400 pixelů nemá kdovíjak excelentní čitelnost na přímém slunci, řadíme ho v tomto ohledu spíš k průměru – konkurence často umí vyšší jas než než zde maximálních 700 nitů. Také čtečka otisků prstů umístěná pro Nokii poměrně výjimečně v displeji není úplně zářná. Otisk registruje docela spolehlivě, ale není z nejrychlejších, někdy ji klidně předstihne odemykání obličejem. A na náš vkus je umístěna zbytečně nízko u dolního okraje displeje.

Dodejme, že telefonu dnes již poměrně tradičně chybí jak sluchátkový konektor, tak slot na paměťové karty microSD, proto bude pro řadu uživatelů lepší volbou námi testovaná varianta s větší porcí paměti. Zamrzí trochu i fakt, že i když Nokia slibuje tři aktualizace systému, tak jednu „vyplýtvá“ na Android 13, který byl již v době uvedení X30 k dispozici. Telefon totiž dostal starší Android 12. I tak lze nicméně počítat s Androidem 15, což je dobrý výhled.

A jak fotí?

Relativně dobře. X30 5G je pro značku Nokia v mnohém v současnosti to nejlepší, co dovede předvést, a platí to i u fotoaparátu. Trochu se tak divíme, že telefon dostal pouze duální sestavu foťáku, na druhou stranu je fér, že si tu Nokia na nic nehraje a nemá tu žádné čočky do počtu. V sestavě tak najdeme 50megapixelový hlavní fotoaparát s optickou stabilizací (ta je jasným plusem) a třináctimegapixelový širokoúhlý foťák (tomu bohužel chybí automatické ostření).

Ukázka makro snímků (dvakrát běžný záběr, pak dvojnásobný digitální zoom)

Snímky z hlavního i širokoúhlého foťáku působí dobrým dojmem, ale je mezi nimi trochu barevný rozdíl – širokoúhlý foťák barví snímky více do zelené, ten hlavní do teplejší žluté. V případě širokoúhlého foťáku nám také trochu chybí ostrost, ani jeden z foťáků není kdovíjakým mistrem detailů, ale v zásadě jsou snímky dobře použitelné.

Ukázka zoomu venku (širokoúhlý, hlavní, 2× digitální zoom a 4× digitální zoom)

Oba foťáky pak mají shodně trochu potíže s kontrasty a správnou funkcí HDR, sem tam se tak vyskytnou zbytečné přepaly, nebo naopak tmavá místa bez detailů. Ale není to nic kritického, ve své třídě podává foťák velmi solidní výkon.

Focení v exteriéru v noci: širokoúhlý snímek v nočním režimu, následují snímky z hlavního foťáku v běžném a pak nočním režimu, ve spodní řadě je porovnání dvojnásobného digitálního zoomu v běžném a nočním režimu

To platí i v nočním režimu a obecně při focení v horším světle. Tady telefon opět zvládá focení docela dobře, nicméně některé „vrozené“ vady se tu projevují víc. Takže třeba množství šumu roste rychle, při použití nočního režimu šum foťák sice docela dobře maskuje, ale zase vyvstává trochu potíž s některými světelnými kontrasty.

Focení v interiéru: porovnání focení ve dne a v noci s bleskem a v nočním režimu, v druhé řadě ukázka zoomu s bleskem a ve dne i s maximálním přiblížením, ve třetí řadě širokoúhlý záběr ve dne a s bleskem

I když foťák nenabízí žádný optický zoom, dá se v praxi dobře použít dvojnásobný zoom digitální, u něj snímky z hlavního foťáku díky přebytku pixelů (standardně dělá telefon 12,5megapixelové fotky) vypadají solidně. Snaha o jakékoli další digitální přiblížení ovšem končí mazanicí pixelů.

Snímky v ponurém počasí, širokoúhlý záběr, hlavní foťák a dvojnásobný digitální zoom

Mám si ji pořídit?

Nokia X30 5G je povedený smartphone střední třídy, se kterým rozhodně nešlápnete vedle. Na druhou stranu, je pro vás tím ideálním? Vyšší cena jistě odradí spoustu uživatelů už z principu, kdo chce ušetřit, tady má smůlu. Pro někoho ovšem bude byť jen samotná značka určitou sázkou na jistotu (HMD Global hodně v poslední době v komunikaci zdůrazňuje to, že je to evropská firma, byť se její telefony vyrábějí v Číně). K zahození nemusí být ani důraz na udržitelnost nebo softwarová podpora.

Za nás je nicméně největším kladem Nokie X30 5G její praktické používání: telefon zejména skvěle padne do ruky a celkově se příjemně používá, to se často těžko vysvětluje a popisuje. Neznamená to však, že to tak musí mít každý. A tak možná u tohoto modelu platí víc než někde jinde, že je vhodné si ho alespoň v obchodě osahat. Při ceně 13 tisíc za 256GB verzi nebo 11,5 tisíce za 128GB verzi by totiž případný omyl mohl být docela drahý.

Spousta i „věhlasných“ konkurentů je přitom levnější: třeba Samsung Galaxy A53 s trojitým foťákem a silnější baterkou začíná oficiálně na jedenácti a půl tisících, za jedenáct tisíc se dá aktuálně pořídit třeba povedený, byť už trochu starší, Galaxy S20 FE 5G. Za 10 tisíc se dá koupit Nothing Phone (1), Honor 70 stojí od 12 tisíc, Motorola Edge 30 vyjde v akci dokonce na devět tisíc, vše to jsou přístroje s výkonnějším Snapdragonem 778G+. Za třináct tisíc se dá koupit loňský Google Pixel 6 a deset tisíc teď stojí Pixel 6a. Ano, většinou jsou to telefony se 128 GB paměti, ale ukazuje to, že cena je u X30 5G docela ambiciózní. Soupeřů jsou přitom celkově desítky.

Možná nevýrazným, ale pro někoho třeba důležitým bonusem může u Nokie být poskytovaná tříletá záruka namísto standardní dvouleté. Nad rámec té dvouleté bude zřejmě potřeba ji uplatnit přímo přes uživatelskou podporu Nokie, nikoli u prodejce.