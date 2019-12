Cenová dostupnost a důraz na solidní fotoaparát. Test Motoroly One Macro

Motorola One Macro je jedním z mnoha příspěvků do nabité nižší střední třídy smartphonů. Na dané poměry má vcelku obvyklou výbavu se 6,2palcovým displejem s kapkovitým výřezem, HD+ rozlišením, 4 GB RAM a solidní baterií s kapacitou 4 000 mAh.

Zaujmout v nabité konkurenci nebude pro tento model jednoduché, na druhou stranu je to v praxi sympatický přístroj, který se rozhodně neztratí. A velmi dobrá výdrž baterie a zajímavé fotografické funkce z One Macro mohou rázem udělat favorita mnoha uživatelů. Cena Motoroly One Macro jen lehce přesahuje hranici pěti tisíc korun a podle nás skutečně odpovídá zařazení telefonu.

Je to dobrý smartphone?

Ano, za danou cenu rozhodně je. Výbava je vcelku solidní a telefon nedělá zbytečně moc kompromisů. A ty, které dělá, jsou někdy vlastně ku prospěchu věci. Tak třeba displej, který má na tuto kategorii vcelku obvyklé rozlišení 720 x 1 520 pixelů a je to samozřejmě IPS panel. Jemnost tedy není nijak rekordní, ale v praxi to stačí. Kdo bude chtít FHD rozlišení, tak si prostě vybere u konkurence.

Plusy a mínusy Proč koupit? dobá výbava

elegantní design

solidní foťák

skvělá výdrž baterie

Proč nekoupit? chybí NFC

nemá wi-fi 5 GHz

bez pouzdra klouže v ruce Kdy? V prodeji Za kolik? 5 090 Kč

Kombinace nižšího rozlišení a vcelku solidního hardwaru v podobě procesoru Mediatek Helio P70 a 4 GB RAM znamená, že telefon funguje vcelku plynule a sestava není ani náročná na výdrž baterie (o ní později). Rámečky displeje nejsou sice nijak extrémně minimalizované, ale působí opět v dané třídě rozumně.

S rozměry 157,6 x 75,4 x 9 mm patří Motorola One Macro sice k trochu větším telefonům, ale ne nijak přehnaně. Do ruky padne díky výrazným zaoblením v rozích i hranách docela dobře, jen v ní podle nás trochu klouže: jistější úchop nabídne gelové pouzdro, které Motorola standardně dodává v balení s telefonem.

Chybí jí něco?

Na první pohled má Motorola One Macro opravdu vyváženou výbavu. Nechybí tu třeba přesná a dobře umístěná čtečka otisků prstů na zádech, telefon disponuje i funkcí odemykání obličejem a do ovládání se dají zapojit různá gesta. Moderním prvkem je i USB-C konektor, který stále mnoho značek v této třídě trestuhodně vynechává. Za jeho použití zaslouží Motorola pochvalu.

Přesto nám pár drobností chybí a sluší se na ně upozornit. One Macro například nemá NFC, takže kdo by chtěl levným smartphonem provádět bezkontaktní platby, musí se jednoduše poohlédnout jinde. Podobně může být pro některé uživatele komplikací absence podpory 5GHz pásma wi-fi sítí. Kdo bydlí v místech s přehlceným standardním pásmem, bude mít s wi-fi připojením u One Macro problémy. Jsou to podle nás takové dva zbytečné ústupky, jinak by One Macro byla ideálem nižší střední třídy.

Má čistý Android?

Ačkoli řada telefonů Motorola One původně vznikla právě kvůli využití čistého Androidu ve specifikaci One, tuto myšlenku Motorola u nových modelů opustila. Systém je nadále relativně čistý a není zaplevelený spoustou nesmyslů, jako se tomu může stát u konkurence, ale do iniciativy Android One tento model jednoduše nepatří. To také znamená, že by příliš uživatelé neměli počítat s aktualizací na nejnovější verze Androidu. Ale bezpečnostní updaty a další vylepšení telefon dostává, což jsme si ověřili i v průběhu testu, kdy jedna z dílčích aktualizací Android dorazila.

One Macro používá Android 9.0 a úprav je tu opravdu málo. Za zmínku stojí různá gesta v ovládání, která si tu Motorola nadefinovala. Třeba zatřepáním telefonem v ruce se spustí foťák, zvednutí aktivuje odemykání obličejem a podobně. Gesta mohou fungovat i v ovládání samotného systému, ale tady právě Motorola nevyužívá cestu, kterou nabízí čistý Android. Jde vlastní cestou jednoho centrálního ovládacího tlačítka, ze kterého se dají na každou stranu dělat tahy. Každý z nich má svou přiřazenou akci. Návrat na domovskou obrazovku probíhá stiskem tohoto virtuálního tlačítka. Kdo telefon takto nechce, má možnost využít klasickou trojici virtuálních tlačítek ve spodní části obrazovky.

Jaká je výdrž baterie?

Za výdrž baterie si zaslouží Motorola One Macro pochvalu. Nenáročný, ale dostatečně výkonný hardware umí šetřit energií a dva dny výdrže na jedno nabití by tu měly být téměř samozřejmostí – tedy pokud displej telefonu nesvítí opravdu nonstop. Méně náruživí uživatelé by se pak mohli dočkat i daleko delší výdrže, tři nebo čtyři dny nemusí být nutně utopií.

Sami jsme byli překvapeni, když jsme po skončení testu z telefonu vyndali SIM a plně nabitý jsme ho nechali ležet v šuplíku. Když jsme odsud One Macro po týdnu vyndali, telefon stále ukazoval zhruba šedesát procent kapacity baterie. S vloženou SIM bude spotřeba v pohotovostním režimu samozřejmě o něco vyšší, ale i tak je výdrž velmi solidní.

Jak fotí?

Název One Macro nemá tato Motorola náhodou. Pojmenování totiž odkazuje na to, že má tento model speciální makro fotoaparát. Celkově je tu trojitá sestava, i když se telefon designově snaží vyvolat dojem, že čoček je tu snad ještě více. Hlavní foťák je třináctimegapixelový s optikou o světelnosti f/2.0, pak je tu dvoumegapixelový senzor pro hloubku ostrosti a právě samostatný makro snímač. I ten má rozlišení 2 megapixely, což na první pohled nezní kdovíjak atraktivně.

Ale výkony v praxi jsou solidní. Především na poměry kategorie, kde foťák patří určitě k nadprůměru produkce. Snímkům sice chybí trochu dynamického rozsahu a kontrasty někdy nevypadají ideálně, ale výkon fotoaparátu je vcelku konzistentní. S horšícím se světlem roste postupně množství šumu a dříve než u dražších modelů tu musí přijít ke slovu blesk – ten ale opět zvládá svou práci docela dobře, byť snímky barví trochu do žlutých odstínů.

Občas má hlavní foťák trochu potíže se zaostřením a makro snímač tu má svůj smysl: zaostřit totiž hlavní snímač umí nejméně tak na třicet centimetrů, spíš půl metru, což na fotky detailů nestačí.

To makro foťák se o ně postará, byť na druhou stranu vzhledem k rozlišení 1 600 x 1 200 pixelů nelze očekávat kdovíjak podrobnou kresbu. Už při běžném prohlížení je jasné, že snímky jsou trochu „impresionistické“, ale foťák dovede svému účelu posloužit. Překvapením pro nás bylo, že kontrasty a focení v horším světle podle nás zvládá dokonce trochu lépe než hlavní snímač s lepší světelností: hardware asi nemá s malým počtem pixelů takovou práci a tak z nich dovede něco „vydolovat“.

Mám si ji pořídit?

Motorola One Macro je rozhodně zajímavý model nižší střední třídy. Za cenu lehce přes pět tisíc korun (oficiálně 5 090 Kč) nabízí solidní výbavu a dobrou funkčnost. Komu nevadí absence NFC a 5GHz wi-fi, ten tady určitě neprohloupí. Foťák je skutečně zajímavou alternativou k běžným vícečočkovým řešením, která ale v praxi moc nenadchnou.

Na druhou stranu v kategorii okolo pěti tisíc korun je soupeřů více než dost. Třeba čerstvý přírůstek na trhu, značka Realme, nabídne levnější model 5 se 128 GB uživatelské paměti za 4 499 korun a trochu lépe vybavený 5 Pro s Full HD+ displejem a větším výkonem za 5 599 korun.

Xiaomi umí lepší procesor a Full HD+ displej nabídnout v modelu Redmi Note 7 LTE za 4 499 korun, taková Nokia 4.2 za necelých pět tisíc korun je pro změnu v hardwaru trochu chudší a má výrazně menší displej. Za 5,5 tisíce ale pořídíte třeba dobře vybavený Honor 20 Lite, Motorola ho ale rozhodně překoná ve výdrži baterie. Samsung umí nabídnout model A20e za 4 999 korun, opět ale uživatel dostane výrazně menší displej a i méně paměti. Soupeřů je ale mnohem víc. Takový Asus Zenfone Max M2 vyjde na 4 490 korun, Xiaomi Mi A3 na pět tisíc a mohli bychom pokračovat dál.