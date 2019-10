Takový obyčejný levný smartphone. Odemknete ho i obličejem

V kategorii do tří tisíc korun je i není konkurence. Telefonů najdete v nabídce obchodů hodně, ale pokud chcete nějakou známou značku, tak už to tak bohaté není. Především pokud si vyberete jako podmínku, že budete telefon odemykat obličejem.

Ano, není to klíčová funkce, ale je oblíbená. U dražších přístrojů je obvyklá, mezi levné teprve proniká. To je výhoda nové Motoroly E6 Play, která se začíná prodávat v listopadu za 2 790 korun. V podstatě má konkurenci v Asusu Zenfone Max M1 nebo hitové Xiaomi Redmi 7A. Cena telefonů je obdobná a výbava vlastně také.

Co tedy za uvedenou cenu dostanete? V podstatě to nejzákladnější, co funguje. Jsou to takové minimální parametry, pod které nemá cenu jít. To znamená, že operační paměť má hodnotu 2 GB a telefon pohání čtyřjádrový procesor. U některých přístrojů v dané cenové kategorii je to čtyřková řada Snapdragonu, u Motoroly je to druhá obvyklá varianta, kterou je čip od Mediateku, konkrétně zde MT6739. Což není žádný nový přeborník, ale funguje.

Zázraky v této cenové hladině nelze očekávat, takže ač leckterý mobil v této třídě má i trojitý fotoaparát, tak je to obvykle jen marketingová vějička. Motorola má foťák jednoduchý s rozlišením 13 Mpix a světelností f/2.2. Vpředu mu sekunduje pětimegapixelový čip při stejné světelnosti. Ten právě umožňuje odemykání obličejem. Druhou možností odemykání je čtečka otisků na zádech.

V ceně do tří tisíc korun nelze očekávat ani extrémně tenké rámečky, což platí i o Motorole E6 Play. Vlastně je to takový klasický smartphone s velkými proužky nad a pod displejem, který má úhlopříčku 5,5 palce při HD+ rozlišení. Také to je skoro stejné jako u jeho soupeřů.

Co dodat? Už jen kapacitu vnitřní paměti, která má hodnotu 32 GB a lze ji rozšířit pomocí paměťových karet. Baterie nemá žádnou zázračnou kapacitu, ale s ohledem na parametry telefonu by to mělo stačit. K designu není co dodat, jednoduchý bez kudrlinek. Ze dvou barev je jasně hezčí ta modrá, černá je nudná.