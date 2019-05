Dva foťáky a pořádná baterka. Levné Asusy jinak moc nepřekvapí

Asus své modely střední třídy připravuje podle v poslední době vcelku oblíbeného receptu. Jméno modelu zůstává a dostává pouze některý z pořadových přídomků. Odlišit předchozí generaci „maxů“ od té novější je tak někdy malinko ošemetné: aktuální modely nesou označení M2 namísto M1 u předchůdců.

Typy jsou dva. Zenfone Max M2 je levnější z dvojice, cenou 4 990 korun spadá na spodní okraj střední třídy a odpovídá tomu i výbava. Zenfone Max Pro M2 stojí 7 590 korun a má podstatně lepší výbavu. I tak je však třeba mít na paměti, že tyto modely byly představeny těsně před koncem loňského roku a na jejich pojetí je to vlastně docela vidět. Zatímco konkurenti dnes sahají k modernějším průstřelům displeje nebo kapkovitým výřezům, tady jsou výřezy výraznější, rámečky taktéž a nepotěší některé drobnosti jako microUSB konektor nebo starší Android 8.1.

Jaké jsou?

Oba modely si berou designový základ ze vcelku oblíbeného Zenfonu 5, jen si ho trochu přizpůsobují. Lepší model má skleněná záda s mírným zahnutím do boků, obyčejnější typ dostal záda kovová. Design u něj je trochu ze starší školy, protože kov nekryje celá záda a do nich naopak zasahuje plastový rám boků. I Max Pro M2 nemá rám kovový, což na druhou stranu dodává designu minimalističtější nádech: nejsou tu totiž žádná přerušení pro elektrické oddělení rámu ani žádní další zbytečné stopy a zpracování dražšího z dvojice působí opravdu prémiovým dojmem. Design je jinak vcelku konzervativní s výrazným výřezem v displeji u obou modelů.

Chybí něco ve výbavě?

U modelu Zenfone Max Pro M2 toho vlastně tak moc není. Pár společných neduhů však dvojice má: vadí nám třeba starší microUSB konektor, který už by se měl definitivně i u levných smartphonů odebrat na odpočinek. Dalším z ústupků je fakt, že telefony nepodporují 5 GHz pásmo wifi. A vadí nám starší Android 8.1. Pro M2 by sice měl jít aktualizovat na Android 9 Pie, ale aktualizace je zatím v nedohlednu, Asus v tomto zrovna není kdovíjaký přeborník. Jinak je výbava tohoto modelu slušná.

Plusy a mínusy Proč koupit? solidní zpracování (Max Pro M2)

dobrý fotoaparát

výborná výdrž baterie

Proč nekoupit? chybí 5 GHz wi-fi

jen microUSB konektor

starší Android 8.1

nízké rozlišení displeje (Max M2) Kdy? V prodeji Za kolik? 4 990 Kč (Zenfone Max M2), 7 590 Kč (Zenfone Max Pro M2)

Levnější Zenfone Max M2 dělá více kompromisů. Jeho displej má sice shodnou úhlopříčku 6,26 palce, ale rozlišení namísto 2 280 x 1 080 pixelů jen 1 520 x 720 pixelů. A to už je znát, i když musíme uznat, že to není žádná velká tragédie. Na dlouhodobé používání u tak velkého displeje však doporučujeme lepší rozlišení. Telefon má oproti sourozenci okleštěnější fotoaparát, menší baterii, slabší hardware a pár dalších ústupků.

Jak se používají?

Vcelku dobře. Asus se tentokrát opět o něco více krotil, operační systém Android neupravoval moc a nepřidával do něj zbytečné aplikace navíc. Takže je systém hezky svižný a přehledný, grafika Asusu se objevuje jen v některých položkách nastavení a dialogových oknech. Oba telefony dostaly solidní hardware, Max M2 má Snapdragon 632 a 4 GB RAM, Max Pro M2 dostal dokonce 6 GB RAM a snapdragon 660. Z tohoto hlediska patří ve střední třídě k velmi zajímavým volbám pro náročnější uživatele, kteří používají hodně aplikací a často mezi nimi přepínají: Zenfone Max M2 Pro je v případě multitaskingu vcelku suverénním strojem (na danou třídu).

Ovládání je klasické, kdo čeká gesta, bude mít smůlu. Oba displeje mají solidní čitelnost na slunci, nechybí tu drobnosti jako čtečka otisků prstů nebo rozpoznávání obličeje. To je však třeba vyvolat buď poklepáním prstu na displej, nebo zmáčknutím bočního tlačítka, zvednutí telefonu ze stolu přístroj neprobudí a rozpoznávání neaktivuje.

Jak fotí?

Oba modely jsou vybaveny duálním fotoaparátem, který slouží jen pro snímání hloubky ostrosti. V tom bude lepší typ Pro, protože jeho druhý snímač má 5 megapixelů, zatímco obyčejnější model dostal jen dvoumegapixelový. U hlavních je ovšem situace z hlediska počtu megapixelů mírně obrácená: Zenfone Max M2 má třináctimegapixelový foťák, typ Max Pro M2 dvanáctimegapixelový. Ale v jeho případě by to měl být lepší snímač, v obou případech se telefony chlubí světelností objektivu f/1.8.

Fotografie z Asusu Zenfone Max M2

Ovládání fotoaparátu je vcelku přímočaré, trochu nám tu chybí třeba automatické HDR, to je třeba ručně zapínat. Je tu i noční režim, a nechybí ani možnost manuálního ovládání parametrů focení. Fotoaparáty jsou vcelku rychlé a pohotové.

Fotografie z Asusu Zenfone Max Pro M2

Už při snímání je vidět, že modem Max Pro lépe zvládá kontrasty ve scénách a trochu lépe ostří. Rozdíl v kvalitě snímačů ukáže i to, že automatika u levnějšího modelu zapíná blesk třeba i tam, kde si dražší typ vystačí bez blesku. Celkově však nejsou mezi fotoaparáty příliš dramatické rozdíly a na svou třídu podávají obstojný výkon.

Co výdrž baterie?

Ta je u obou modelů velmi dobrá. Jsou totiž vybaveny dostatečně velkými akumulátory: Asus Zenfone Max M2 dostal kapacitu 4 000 mAh, dražší Pro sourozenec dokonce 5 000 mAh. Je tu i rychlé dobíjení, škoda toho microUSB. V praxi bez problémů oba telefony vydrží dva dny na jedno nabití, z obou ubývá energie z baterie obdobným tempem, je vidět, že nižší rozlišení u levnějšího modelu nějakou tu energii uspoří. Model Pro se v případě potřeby snáze dostane na tři dny výdrže.

Mám si je pořídit?

Ve střední třídě panuje obrovská konkurence. Levnější Zenfone Max M2 se tak musí měřit třeba s povedeným Samsungem Galaxy M20, který má přeci jen modernější pojetí, vyšší rozlišení displeje a také špičkovou výdrž baterie (má kapacitu dražšího modelu). A stojí jen o tisícovku více. Za stejnou částku je ve výprodeji k mání i typ Galaxy A7 s trojitým fotoaparátem.

Značky Huawei a Honor nabídnou hned záplavu konkurentů: se stejným rozlišením jako Zenfone Max M2 je tu Huawei Y7 (2019) za 4 499 korun, typ Nova 3i nabídne za 5 999 korun výbavu podobnou zmíněnému Samsungu, model P20 Lite má zase kompaktnější rozměry. P Smart stojí 4 400 korun, má sice menší baterii a RAM, ale zato vyšší rozlišení displeje. Honor 10 lite vyjde na 5 300 korun, typ 8X s obřím 6,5palcovým displejem na necelých šest tisíc.

A pak je tu Xiaomi: jeho Redmi Note 7 stojí 5 799 korun a opět má ve spoustě detailů nad Asusem navrch. Za 4 499 můžete mít obyčejnější Redmi 7 s podobnou výbavou jako Asus. Motorola nabídne třeba typ G7 Power nebo starší G6 Plus.

Už mnohé z výše zmíněných typů mohou směle konkurovat i dražšímu z dvojice Asusů. Za jeho cenu lze koupit třeba loňské LG V30 ThinQ, a to rozhodně není špatný kousek, i když má sedmičkový Android a starší Snapdragon 835. Ostatně, i stájový kolega Zenfone 5 je jen o 500 korun dražší, podobně jako LG, a to už je na pováženou. Za sedm a půl tisíce však koupíte i nadupané Xiaomi Pocophone F1, obří Mi Max 3, na podobné peníze vyjde i kovový Honor Play. Mrknout se můžete po nestárnoucí Nokii 7 Plus (cca 6 500 korun) a za osm tisíc by měl jít sehnat moderní Samsung Galaxy A50 se čtečkou otisků prstů v displeji. Inu, Asusům moc trumfů nezbývá.