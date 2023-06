Drink s želé rybičkami musíte podložit smartphonem. Pak se ukáže

Chutné jídlo, něco dobrého k pití a čas u stolu strávený konverzací. Tak by měla ideálně vypadat návštěva restaurace či jiného stravovacího zařízení. Mnozí hosté však namísto toho věnují často pozornost svým mobilním telefonům, od nichž se ani na tu chvíli nedokážou oprostit.

Vědomi si toho byli i provozovatelé sítě japonských restaurací Futago, jejichž pobočky se nacházejí převážně v metropolitní oblasti Tokia. Před otevřením nové pobočky v městské části Šibuja provedli online průzkum, kterého se zúčastnil jeden tisíc respondentů (vždy 100 mužů a 100 žen ve věkových kategoriích do 20 let, 20+, 30+, 40+ a nad 50 let). Celkem 65 % z nich uvedlo, že se cítí trapně či nepříjemně, když někdo, s kým tráví čas u stolu, namísto konverzace s nimi civí do mobilu.

Zákaz používání mobilů v prostorách restaurací považovali majitelé sítě za těžkopádné řešení, které by společnost spíše rozdělovalo. Přišli tak s nápadem, jak hosty přimět, že své telefony odloží dobrovolně a budou tak trávit více času skutečným společenským životem. Částečně se přitom inspirovali nápadem, s nímž před deseti lety přišli majitelé baru v brazilském Sao Paulu.

I ti před lety hledali způsob, jak návštěvníky svého podniku vytrhnout ze zajetí mobilních telefonů. Do praxe tehdy uvedli netradiční řešení: obsluha objednané pití podávala ve sklenicích s vykrojeným dnem. Ty bylo kvůli omezenému počtu pivních tácků na stole nutné podložit právě mobilním telefonem, jen díky němu se udržely ve svislé poloze.

Tuto hlavní myšlenku převzali i provozovatelé restaurací Futago. Jenže v zemi, která je proslavená využíváním nejmodernějších technologií, by jen toto prosté řešení nadlouho nezafungovalo. Přišli tak s drzejším přístupem v podobě speciálního menu, které lidem umožní vychutnat si jídlo a konverzovat, aniž by se věnovali svému mobilnímu telefonu.

Součástí menu je totiž speciální alkoholický koktejl Smartphone-Fasting Sour, právě ten má hosty povzbudit, aby byli u stolu duchem přítomni. Tento nápoj přímo pobízí k použití smartphonu coby podpěry pro sklenici s vykrojeným dnem, je totiž inspirován mořem. Před odložením mobilu displejem na stůl postačí rozsvítit přisvětlovací diodu a koktejl se po odložení sklenice na telefon rozzáří oslnivě modrým odstínem. Inspiraci mořem podtrhují i želé rybičky, které se v něm nacházejí.

Modře zářící drink vyjde na 858 japonských jenů, tedy v přepočtu necelých 140 korun. Majitelé restaurací Futago neuvedli, jaký druh alkoholu byl pro namíchání jejich vizuálně působivého koktejlu použit. Nicméně podle portálu Japan Today v jeho názvu použité slovo „sour“ (kyselý) v japonské barové terminologii obvykle odkazuje na přítomnost japonské pálenky šóčú, barva pak připomíná „modrou Havaj“, tedy koncepčně nepolapitelnou příchuť.

Je jasné, že si hosté budou chtít vizuálně působivý drink vyfotit a sdílet fotku na sociálních sítích. Podle Futaga je tento způsob boje s hosty závislými na jejich mobilech kompromisem, cílem je eliminovat alespoň jeden smartphone omezující vzájemnou konverzaci u stolu.