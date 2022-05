Více než třetina Čechů slídila partnerovi v mobilu. Často ze zvědavosti

Telefon prohledalo partnerovi 36 procent mužů a 37 procent žen. Lidé, kteří svým polovičkám prošli telefon, byli ve 27 procentech případů jen zvědaví. Dalších devět procent podle únorového průzkumu antivirové společnosti Avast však chtělo vědět, kde se jejich partner či partnerka zrovna nachází, a dvě procenta respondentů chtěla svému partnerovi nebo partnerce nainstalovat do telefonu bez jejich vědomí aplikaci.

„Žádná forma špehování není přijatelná a každý nevyžádaný přístup do zařízení je narušením soukromí. Kromě toho je velmi tenká hranice mezi šmírováním a stalkingem. Jsou to nízká čísla, ale obětem může takové chování způsobit závažné psychologické i fyzické újmy,“ uvedla bezpečnostní ředitelka společnosti Avast Jaya Baloo.

Podezření, že jim jejich partner prošel telefon, má 24 procent lidí. Z nich třetina uvedla, že si ve svém zařízení všimli nějakých změn, 31 procentům se partner sám přiznal a 25 procent jej přistihlo přímo při činu.

Lidé, kteří prohledali svým protějškům telefon, ve 40 procentech případů zjistili, že před nimi jejich partner či partnerka něco skrývá. Téměř polovina (46 procent) respondentů přiznává, že se kvůli tomu, co objevili, se s partnery pohádala.

Respondenti partnerům prozkoumali nejčastěji aplikace na posílání zpráv (58 procent), sociální sítě jako Facebook nebo Instagram (41 procent) a záznamy telefonních hovorů (32 procent).

Ne každý, kdo chtěl partnerovi či partnerce prozkoumat telefon, přitom musel použít nějaké zákeřné metody. Celkem 22 procent dotázaných totiž znalo heslo své polovičky, protože už jim je v minulosti řekla, a více než třetina (39 procent) žádné heslo nepotřebovala, jelikož telefon nebyl chráněný. Ostatní si heslo partnera zapamatovali při zadávání (26 procent) nebo jej lstí přiměli, aby jim telefon sám odemkl (pět procent). Někteří dokonce použili k odemčení telefonu otisk prstu, který partnerovi sňali ve spánku.

Již loňský výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity zaměřený na povědomí uživatelů o informační bezpečnosti ukázal, že přístup do svého mobilního telefonu nijak nechrání více než 30 % dospělých uživatelů. Svá data si chrání nejčastěji nezletilí, v této skupině byla jen zhruba dvě procenta uživatelů, kteří neměli mobilní telefon jakkoli zabezpečený. Avšak uživatelé z řad seniorů přístup do svých zařízení nikterak nechrání v 72 procentech.

Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) ve své příručce mobilní uživatele přitom vyzývá, aby dbali na důkladné zabezpečení svých mobilních zařízení. Dávno totiž nejde jen o pouhý komunikační prostředek, smartphonem běžně nahrazujeme platební kartu a často jím spravujeme i bankovní účet. Uživatelé, kteří přístup do svého telefonu nikterak nechrání, tak dávají všanc opravdu citlivá data. Zabezpečení mobilu by uživatelé podle APMS neměli brát tedy na lehkou váhu. Zapomínat by neměli ani na nastavení automatického zamykání, díky kterému se mobil při nečinnosti sám uzamkne (více viz Mobil zaheslujte a nepůjčujte ho. Chráníte své soukromí, radí asociace).