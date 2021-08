První informace o sérii Samsung Galaxy S22 odhalují část specifikací

S ohledem na to, že letos představil Samsung své novinky řady Galaxy S21 v lednu, můžeme předpokládat, že řada Galaxy S22 je přinejmenším ještě alespoň čtyři až pět měsíců vzdálená. Aktuálně máme v rukou velice čerstvě nové skládací modely a patrně se ještě do konce roku také dočkáme novinky Galaxy S21FE. Až pak se série Galaxy S přihlásí o slovo. Tou dobou však o ní můžeme mít celkem jasnou představu.

Seznam specifikací, které se objevily na sociální síti Twitter, pokrývá prakticky všechny aspekty výbavy novinek. Ty mají být celkem tři, zatím s kódovým označením Rainbow (duha). Opět bychom se tedy podle těchto informací měli dočkat základního modelu, dále „plusové“ verze a nakonec i nejlépe vybaveného smartphonu Ultra. Tak už to Samsung koneckonců dělá druhým rokem.

Základní model má mít 6,05palcový displej, Plus verze jej roztáhne na 6,55 palce. Ultra bude jako obvykle největší se svou 6,81palcovou obrazovkou. Žádný z těchto modelů by se však neměl ještě dočkat selfie fotoaparátu umístěného pod obrazovkou, což je zvláštní, když Samsung tuto technologii již využil u špičkového smartphonu Z Fold 3.

Telefony by měl pohánět na vybraných trzích procesor Exynos 2200 s výkonným grafickým čipem od společnosti AMD (mRDNA). Vzhledem k tomu, že čipů je nedostatek, bude nejspíše běžnější verze s procesorem od Qualcommu. Paměťové konfigurace by u všech modelů měly zůstat stejné jako letos.

Po stránce fotoaparátů se bude základní a „plusový“ model shodovat, jejich hlavní fotoaparát bude mít rozlišení 50 Mpix, dále budou k dispozici dva 12Mpix snímače, jeden s optickým zoomem a druhý naopak s širokým úhlem záběru. Model Ultra bude fotograficky nejvyspělejší, do výbavy by měl dostat hlavní 108Mpix senzor, dále dvojici snímačů pro optický zoom a jeden pro široký záběr (všechny s 12 Mpix).

Uniklé informace zmiňují i baterie. Základní model by měl mít kapacitu 3 800 mAh, Plus 4 600 mAh a Ultra 5 000 mAh. Rychlé nabíjení únik nezmiňuje. Oproti současné řadě by to po stránce kapacity baterie dokonce bylo u základního a Plus modelu lehké zhoršení.

Nakolik se těmto informacím dá věřit, není jasné, ovšem drží se celkem při zemi, což může být dobré znamení pro věrohodnost, ale špatné pro zákazníky, kteří čekají nějakou pořádnou pecku. Samsung má každopádně ještě dost času telefony pořádně vyladit, takže se ukáže, kde se nakonec objeví nějaký ten hlavní tahák, kvůli kterému půjdeme pro novinky do obchodů.