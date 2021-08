Speciální edice samsungů se inspirovala mytologií. Nebude pro každého

Do premiéry nových generací skládacích smartphonů od Samsungu zbývá již pouze pár dnů. Modely Galaxy Z Fold 3 a Galaxy Z Flip 3 si premiéru odbudou už ve středu 11. srpna. O víc než měsíc dřív přitom prosákly první náznaky, že i letošní novinky se po vzoru loňských předchůdců dočkají limitované edice, která se od běžné produkce liší platinově šedým tělem opatřeným trojbarevným pruhem: červeno-bílo-modrou trikolórou, která je součástí loga newyorské módní značky Thom Browne (viz Samsung bude vylepšený značkou, u které stojí ponožky pět tisíc).

Nebude to však jediná možnost, jak si zajistit jiné než běžné provedení nových skládacích samsungů. Na druhou stranu, oficiální limitované provedení bude finančně únosnější cestou. O tu druhou se totiž postará ruská značka Caviar. Novinky Samsungu se tak dočkají i okázalého provedení, jak je u této značky, která prvotřídními materiály nešetří, zvykem. To se samozřejmě promítá do ceny finálního produktu. Zájemci o netradiční smartphone tak musí obvykle disponovat opravdu tučným bankovním kontem.



Pro každou z nadcházejících novinek si Caviar připravil po jednom speciálním provedení, jejichž společným rozpoznávacím znamením je tentokrát lebka. Název kolekce Skull Capsule, který tato luxusní provedení zastřešuje, tak není náhodný. Finančně únosnějším je v tomto případě nezvykle Galaxy Z Fold, který je standardně dražší než véčkový flip.

Luxusní provedení třetí generace foldu nese přídomek Ragnarok. Design je inspirován severskou mytologií, prakticky jediným výrazným prvkem na telefonu je lebka z leštěného titanu, jejíž oči tvoří dva rubíny a z níž „plápolají“ rudé plameny vytvořené ze šperkařského smaltu.

Lebka symbolizuje pána ohně, obra Surtura, který podle severské mytologie s hořícím mečem ukradeným bohům bránil hranice ohnivého světa Múspell před vetřelci. Při konci světa (ragnarök) pak na zemi svrhl oheň a sežehl tak celý svět.

Titan byl použit i na záda telefonu, která jsou navíc pokryta černým kompozitním materiálem s geometrickým vzorem. Červený lem po jejich obvodu je pak opět ze šperkařského smaltu.

Zájemce o tento telefon si musí připravit 10 770 dolarů, tedy v přepočtu víc než 230 tisíc korun, a to bez daně. Vznikne jen 99 kusů. Nejde o náhodné číslo: devítka je totiž v severské mytologii stejně jako osmička číslem moudrosti a dokonalosti.

Paradoxně exkluzivnější je však v podání Caviaru standardně levnější model Galaxy Z Flip. Nese název Catrina Calavera a je odkazem na zinkový lept La Calavera Catrina (Elegantní lebka), který vznikl mezi lety 1910 až 1913. Jeho autorem je známý mexický malíř a karikaturista José Guadalupe Posada. Catrinu však proslavil až jiný mexický malíř, Diego Rivera.

Symbolem mexického Dne mrtvých (slaví se od večera 31. října do 2. listopadu) se totiž stala až na základě jednoho z jeho nejvýznamnějších děl, nástěnné malby Sen nedělního odpoledne v Alameda Central. Rivera se na ní zpodobnil jako dítě, které smrtka drží za ruku. Za ním pak stojí jeho žena, malířka Frida Kahlo, po levém boku Catriny pak vyobrazil autora předlohy, výše zmíněného malíře Josého Guadalupe Posadu.

Dominantou luxusního Samsungu Galaxy Z Fold 3 je tak opět stylizovaná lebka. Odlita je z 18karátového bílého zlata, obsahuje dekorativní prvky ručně malované šperkařským smaltem a je vykládána rubíny, smaragdy a safíry. Ty najdeme i v rámečcích z 18karátového zlata, které obepínají oba zadní kryty z titanu s tradičními mexickými vzory. Použito tak bylo celkem 419 drahokamů: 128 safírů, 132 rubínů, 145 smaragdů a také 14 diamantů. Pestrobarevné růže jsou vyrobené z kompozitního materiálu.

Už z výše uvedeného je patrné, že luxusní provedení očekávané generace véčkového samsungu nebude z levného kraje. Cena je skutečně závratná: 46 460 dolarů. Tedy v přepočtu bezmála jeden milion korun (bez daně). Modelu Catrina Calavera vznikne pouhých dvacet kusů. Podle Caviaru totiž číslo 20 podle mayské tradice přináší spokojenost a štěstí.