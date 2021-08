Když oni, tak my o den dřív. Xiaomi se stává noční můrou Samsungu

Vypadá to jako schválnost. Samsung premiéru svých novinek oznámil s velkým předstihem. Naopak Xiaomi datum premiéry nového telefonu zveřejnilo na poslední chvíli 4. srpna, tedy ani ne týden dopředu.

Na první pohled o nic moc nejde, třeba den po Samsungu ukáže své top modely také Honor. Navíc Samsung ukáže dva skládací telefony s flexibilním displejem a Xiaomi se pochlubí konvenčnějším modelem. Jenže jeden ze samsungů bude mít foťák pod displejem. A to samé ukáže u novinky i Xiaomi.

A jak si čínská média všímají, to je zřejmě ten pravý důvod, proč Xiaomi natlačilo premiéru novinky den před Samsung. I když výrobce to samozřejmě nepřizná.

Samotné telefony si konkurovat nebudou. Samsung Z Fold 3 bude drahý luxusní skládací mobil s globální dostupností, Xiaomi kameru ukáže u modelu Mi Mix 4. Takže bude patřit do experimentální řady tohoto čínského výrobce. Samotný displej telefonu je také flexibilní, ale celková konstrukce bude zřejmě spíš klasická. V každém případě bude novinka v prodeji zřejmě jen v Číně. Tedy minimálně z počátku.

Ani Samsung a ani Xiaomi stejně nebudou prvním výrobcem, který uvede na trh telefon s foťákem pod displejem. Mají rok zpoždění, první bylo ZTE Axon 20 a bylo to fiasko této technologie. První pokus se vůbec nepovedl. Ale i tak ZTE už v podstatě ukázalo druhý pokus v podobě Axonu 30, který by měl mít mnohem lepší poddisplejovou kameru. Oficiální premiéra bude až v září, ale detaily jsou venku už teď.

Dalším bude Oppo, které zatím představilo samotnou technologii a je zjevné, že foťák pod displejem bude další „velkou věcí“ u smartphonů. Do poměrně komplikované technologie se tlačí hodně výrobců. A i když to asi ani příští rok nebude standard, vypadá to na zřejmý trend.

Rivalita mezi Samsungem a Xiaomi je aktuálně obrovská. Samsung zatím brání pozici světové jedničky, ale Xiaomi na něj výrazně doráží. Globálně je už totiž těsně za Samsungem. Jihokorejský výrobce je tak pod velkým tlakem, světovou jedničkou je už dlouhá léta a pokoření od čínského rivala by se jistě akcionářům nelíbilo.