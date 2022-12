Odchod Nokie a Ericssonu uvrhne Rusko do mobilního starověku

Podle blíž neurčených pěti vedoucích pracovníků z oblasti telekomunikací a dalších zdrojů z oboru ruští mobilní uživatelé kvůli stažení Nokie a Ericssonu z tamního trhu v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu zaznamenají nejen pomalejší stahování a odesílání dat, ale uvedený krok bude mít dopad i na kvalitu hovorů. Ty budou častěji přerušované, nebo se vůbec nespojí, kvůli nemožnosti softwarových upgradů a záplat hrozí i delší a častější výpadky. Nedostatkovými se v dlouhodobém horizontu stanou i náhradní díly na opravu infrastruktury.

Společnosti Ericsson a Nokia, které vyrábějí vše od telekomunikačních antén až po hardware spojující optická vlákna přenášející digitální signály, mají totiž v Rusku společně nejen značný podíl na tamním trhu telekomunikačních zařízení, ale i téměř poloviční podíl, co se týče základnových stanic. Současně jsou dodavateli klíčového softwaru, který umožňuje různým částem sítě fungovat společně.

Definitivní stažení Ericssonu z ruského trhu ke konci roku potvrdil agentuře Reuters finanční šéf Carl Mellander. Tento krok souvisí s vypršením výjimky ze sankcí, kterou společnost dostala od švédských úřadů.

„Náš odchod bude dokončen. Do Ruska nic nedodáme,“ zopakoval agentuře Reuters dubnové stanovisko Nokie její generální ředitel Pekka Lundmark.

Na Rusko byly v reakci na napadení Ukrajiny uvaleny četné sankce, které pociťují i běžní občané. Avšak až právě společné stažení Nokie a Ericssonu z tamního trhu by mohlo mít podle Reuters hlubší dopad na každodenní život Rusů, protože může výrazně ztížit tak běžnou věc, jakou jsou telefonní hovory.

Máme dostatek vlastních zařízení, zní z Ruska

Ruské ministerstvo pro digitální technologie podle Reuters státní agenturu TASS informovalo, že Rusko netrpí nedostatkem telekomunikačního zařízení a stažení výše zmíněných společností nebude mít na kvalitu komunikace žádný dopad. Podle ministra komunikací a hromadných sdělovacích prostředků Maxuta Šadajeva čtyři ruští telekomunikační operátoři již podepsali smlouvy o investicích do zařízení ruské výroby v hodnotě převyšující sto miliard rublů (téměř 32 miliard korun).

„To nám umožní organizovat moderní výrobu telekomunikačních zařízení v Rusku,“ řekl Šadajev. Nezmínil však, kterých operátorů se investice týkají, neuvedl ani jména výrobců.

Ruský operátor MTS se odmítl k této záležitosti agentuře Reuters vyjádřit. Zbývající operátoři patřící do ruské velké telekomunikační čtyřky, tedy Megafon, Beeline a Tele 2, pak na žádost o vyjádření nereagovali.

Podíl ruských výrobců telekomunikačních zařízení se za poslední rok výrazně zvýšil, a sice z loňských 11,6 procenta na letošních 25,2 procenta. Ruští telekomunikační operátoři se totiž díky vládním programům na podporu ruského vybavení stali méně závislí právě na Nokii a Ericssonu. Nicméně podle lidí z oboru lze očekávat, že přerušení vazeb se zahraničními firmami ruský telekomunikační trh zpomalí o jednu generaci, protože zbytek světa pokračuje v zavádění technologie 5G.

Podle provozovatele moskevského IT webu ComNews Leonida Konika by se v případě, že by tato situace trvala roky, mohly ruské mobilní sítě vrátit do doby před několika desítkami let. „Ruské mobilní sítě se z hlediska pokrytí mohou vrátit do stavu z konce devadesátých let, kdy bylo jejich pokrytí omezeno na velká města a nejbohatší předměstí,“ uvedl pro Reuters.

Lze předpokládat, že ruští operátoři budou dělat vše pro to, aby posílili městské mobilní sítě. To bude mít značný dopad na venkovské oblasti, z nichž budou společnosti odebírat potřebná zařízení. Nicméně kvůli nedostatku aktualizací softwaru může docházet k výpadkům sítí či jejich vystavení kybernetickým útokům.

Poněkud překvapivý je v tomto kontextu postoj čínského Huaweie, který měl loni víc než třetinový podíl na ruském trhu. Patrně jako jediný zahraniční dodavatel telekomunikačních zařízení v Rusku bude i nadále poskytovat softwarové aktualizace a bude i pokračovat v údržbě již dodaných zařízení. Nicméně podle zdrojů obeznámených s touto záležitostí přestal Huawei v Rusku prodávat nové vybavení.