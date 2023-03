Prodáváte mobil? Přinášíme tipy, jak správně vymazat choulostivé fotky

Zatímco někteří lidé používají mobil dokud nepřestane fungovat, jiní jej mění klidně každý rok. Častější výměna mobilů nemusí být přitom finančně nevýhodná, pokud dosavadní model pošlete dál přes bazar či výkupní služby různých společností. V takovém případě však je vhodné znát pár pouček, abyste se nevystavili riziku úniku vašich dat.

To platí především v případě, že telefon prodáváte či darujete někomu dalšímu, ať už formou inzerátu nebo jej třeba posíláte dál v rámci rodiny. Pokud mobil nesete na výkup k nějakému prodejci, zpravidla by zaměstnanec dané firmy měl provést při přebírání telefonu nezbytné kroky, aby se ujistil, že je telefon čistý. V ostatních případech je to však všechno jen na vás.

V mobilu toho může bez řádného vymazání a zabezpečení dat zůstat opravdu hodně. A věřte nám, že vyjma třeba vašich nahatých fotek může nový uživatel zároveň v mobilu najít i uloženou platební kartu, aktivní účty na sociálních sítích, citlivá firemní data a podobně.

Na úvod se však sluší zmínit, že vaše data už nejsou zdaleka pod takovým rizikem zneužití, jako tomu bylo ještě před několika lety. Google i Apple u nových telefonů už několik let automaticky zapínají šifrování obsahu, takže jsou vaše data chráněna, i když o tom vlastně ani nemáte tušení. Pokud tedy máte navíc telefon chráněn kódem, heslem či biometricky, pak jsou vaše data v podstatě plně zabezpečena.

Pokud se chcete přesvědčit o aktivním šifrování dat, v Androidu najdete toto hlášení v menu nastavení v kartách zabezpečení či soukromí. Zde najdete status šifrování, který ovšem u moderních zařízení bude automaticky aktivní a ani jej nebudete mít možnost vypnout. U starších zařízení (od Androidu 6.0) pak můžete manuálně šifrování dat aktivovat.