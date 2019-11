Vyberte nejlepší smartphone. Anketa Mobil roku 2019 startuje

O nejlepším mobilu roku 2019 rozhodují čtenáři Mobil.iDNES.cz. Ve spolupráci s mobilním operátorem MOBIL.CZ jsme připravili již 22. ročník ankety Mobil roku. Vyhrát můžete jednu z deseti SIM operátora MOBIL.CZ a půlroční předplatné sekce Premium portálu iDNES.cz.



Celé poslední dekádě v podstatě vládnou smartphony, a to nejenom segmentu telefonů, ale spotřební elektronice celkově. Jejich vývoj je překotný, výrobcům se investice do vývoje vyplácejí a vlastně jsou nutné, aby udrželi krok s konkurencí.



V letošním roce se na trh ve světě dostaly úplně nové konstrukce smartphonů, takzvané skládací chytré telefony s flexibilním displejem. Zatím jich je jen pár, a to téměř doslova a bohužel, ani jeden se zatím na českém trhu neprodává, takže jsme je do ankety nemohli zařadit. Ale příští rok jich zcela jistě bude mnohem víc a trh to posune dál. Kam, to zatím není jasné, ale zajímavé to jistě bude.



Naopak klasické telefony, ač se jich prodává ještě stále docela dost, jsou vlastně nezajímavé. Inovace jsou minimální, v daném segmentu je zákazníci zjevně nevyžadují. Pro zajímavost, posledním „obyčejným“ mobilem, který v anketě Mobil roku zvítězil, byl v roce 2006 Sony Ericsson K800i, a to je už 13 let.



Výborné telefony za přijatelné ceny

Pro zákazníky je vývoj smartphonů dobrou zprávou. Především v posledních třech letech nabízí špičkové výkony i modely střední třídy, tedy ty cenově dostupné. Samozřejmě na ty úplně nejlepší výkonem nebo výbavou nestačí, ale rozdíl mezi kategoriemi je dnes docela malý. A to nejenom po stránce výbavy, ale i designu a dalších parametrů.

Premianty v tomto segmentu cenově dostupných a zároveň výborně vybavených telefonů jsou čínské značky. Ostrý konkurenční boj na tamním trhu je donutil bojovat výkonem i cenou, a to se samozřejmě přeneslo do zbytku světa. I to stojí za úspěchem tamních značek, kterým dnes dokáže konkurovat v podstatě jen Samsung a Apple. Mnoho dříve známých značek na tom není nejlépe, některé už patří čínským výrobcům a některé jsou v podstatě mrtvé, což platí třeba o HTC.



Huawei v oslabení

Pro anketu Mobil roku je však podstatné, že nominovaný telefon se musí prodávat na českém trhu. Což bohužel nesplňují značky Oppo nebo Vivo, patřící mezi největší na světě, a také mnohé další. Jinak by se některý jejich model do výběru jistě dostal. Příští rok to však může být jiné, nechme se překvapit.



A ještě jedna podstatná věc ovlivnila letošní nominace. A tou je obchodní válka mezi USA a Čínou, která se výrazně dotkla značky Huawei. Ta proto zatím nemohla na trh uvést zářijovou novinku Mate 30 a 30 Pro. Především lepší z dvojice modelů by byl jedním z favoritů, ostatně, loni jste vybrali za Mobil roku předchozí model Mate 20 Pro.

22. ročník ankety

Anketa Mobil roku je nejstarším podobným hlasováním široké veřejnosti a odborné poroty v České republice. Letos proběhne již 22. ročník ankety.

V hlavní kategorii Mobil roku 2019 vybírá veřejnost v hlasování ten nejlepší mobil, který byl na český trh uveden (začal se oficiálně prodávat) mezi 16. listopadem 2018 a 15. listopadem 2019. Nominaci 21 přístrojů provedla redakce Mobil.iDNES.cz.

Každý hlasující může přidělit tři hlasy svým favoritům. Soutěž probíhá od 25. listopadu 2019 do 12. prosince 2019 (23:59). Další kategorie ankety vyhlásí z nominovaných přístrojů odborná porota. Výsledky hlasování budou zveřejněny na stránkách Mobil.iDNES.cz nejpozději 16. prosince 2019. Pravidla ankety najdete zde.

Všichni hlasující postupují do závěrečného slosování o deset cen. Každá obsahuje předplacenou SIM operátora MOBIL.cz s kreditem 200 Kč a 1,6 GB rychlých dat a zároveň půlroční předplatné služby Premium iDNES.cz. Výhodami předplacené karty MOBIL.cz je bonus za první dobití až 500 Kč, internet na 30 dnů za každé dobití a výhodné balíčky pro volání, SMS i rychlý internet. To vše bez závazků. Předplacenou kartu MOBIL.CZ s internetem zdarma pořídíte v trafikách nebo na www.mobil.cz.

Předchozí vítězové

Pro informaci uvádíme vítěze v předchozích ročnících. V roce 2007 vyhrála Nokia N95, tedy zástupce starých smartphonů bez dotykového displeje, ale jasně ukázala následující trend. Následovala tři vítězství Applu s iPhony 3G, 3GS a 4. Dominanci iPhonů narušil až Samsung s modelem Galaxy S II v roce 2011, v roce 2012 vyhrál jeho nástupce Galaxy S III a v roce 2013 pak hattrick Samsungu dovršil model Galaxy S4. V roce 2014 zvítězil v hlasování čtenářů Mobil.iDNES.cz Apple iPhone 6. Další tři roky vítězil Samsung: v roce 2016 Samsung Galaxy S6 edge (edge+), následovalo vítězství Samsungu Galaxy S7 edge a předloni jste jako nejlepší smartphone roku zvolili Samsung Galaxy S8. Posledním vítězem za rok 2018 je Huawei Mate 20 Pro.

Nominované telefony pro hlasování v hlavní čtenářské kategorii Mobil roku 2019

Samsung Galaxy S10/S10+

Samsung Galaxy Note 10/10+

Samsung Galaxy A50

iPhone 11 Pro/11 Pro Max

iPhone 11

Huawei P30 Pro

Huawei P smart Z

Nokia 9 PureView

Nokia 7.2

Sony Xperia 10

Sony Xperia 1 LG G8s ThinQ

Motorola One Vision

Motorola One Zoom

Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi 9T Pro

Honor 20 Pro

Honor 9X

Google Pixel 4

OnePlus 7 Pro Asus ZenFone 6

Kategorie hodnocené odbornou porotou

Cena Mobil.iDNES.cz – Inovace roku:

Nominovány jsou přístroje, které přinášejí nejzajímavější inovace. V této kategorii jsme se rozhodli vybrat i ty, které se na českém trhu zatím neprodávají.

Nominace: Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X, Xiaomi Mi Mix Alpha, Motorola Razr, Google Pixel 4, Huawei Mate 20X 5G

Nejvýkonnější monstra:

V této kategorii porota vybere některý z nejvýkonnějších a nejvybavenějších smartphonů na trhu.

Nominace: Samsung Galaxy Note 10+, iPhone 11 Pro Max, Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi 9T Pro, Sony Xperia 1

Chytré doplňky:

Hitem poslední doby je chytré příslušenství – hodinky, náramky a další chytré příslušenství. Aktuálně to jsou ovšem především chytré hodinky.

Nominace: Apple Watch Series 5, Huawei Watch GT 2, Apple AirPods Pro, Samsung Galaxy Watch Active 2, Xiaomi Amazfit GTR

Kompaktní smartphone:

V této kategorii vybíráme telefon kompaktních rozměrů, na ceně nezáleží. Není jich mnoho, ale začínají se objevovat. A zákazníci o ně mají zájem, protože běžné smartphony s rostoucími úhlopříčkami displejů se často zvětšují neúměrně k obvyklé velikosti kapes kalhot.

Nominace: iPhone 11, Samsung Galaxy S10e, Google Pixel 3a, Nokia 2.2, Huawei Y5 (2019)

Stylový telefon:

Jakmile se výbava smartphonů výrazně vyrovnala, začali výrobci dávat opět větší důraz na vzhled přístrojů. Některé smartphony pak výrobci přímo označují jako stylové.

Nominace: iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy S10, Honor 20, Motorola One Vision, Sony Xperia 10

V odborné porotě vybírají vítěze jednotlivých kategorií redaktoři a spolupracovníci Mobil.iDNES.cz a Technet.cz.