Velký displej i pro sportovce. Vyzkoušeli jsme hodinky Huawei Watch GT 3 SE

Značka Huawei sice už zažila lepší časy, co se nabídky chytrých zařízení na globálním trhu týče, nicméně její snaha na něm zůstat, se i přes obchodní spory se Spojenými státy musí ocenit. Zatímco smartphony bohužel už kvůli chybějícím softwarovým i hardwarovým funkcím „západního“ zákazníka tolik neosloví jako kdysi, tak třeba u chytrých hodinek to tolik nevadí a Huawei si dál může nárokovat místo předního výrobce.

U chytrých hodinek se totiž více hledí jednak na design, pak na výdrž baterie a až poté na nějaké ty softwarové vychytávky. Zákazník navíc za příznivou cenu vlastně i rád pár funkcí oželí, a to včetně těch, ke kterým aktuálně Huawei ani oficiálně nemá přístup. Proto to má třeba model Wach GT 3 SE na českém trhu o něco jednodušší. Jde totiž o dostupnější chytré hodinky, které sázejí na vzhled, výdrž baterie i třeba hezký displej a na svou kategorii i dostatek funkcí.

Hodinky jsou k dostání pouze ve 46mm variantě. Rozhodně je tedy nejde označit jako malý model, spíše naopak. Plastové pouzdro s tenkým profilem však zase dojem z hodinek trochu zlepšuje, tedy alespoň pokud vám jde o to, aby při cvičení nepřekážely na ruce nebo nebyly moc těžké. Pouzdro váží příjemných 35 gramů.

Huawei opět využil stejného displeje, který najdete u modelů GT 3, GT 3 pro nebo GT Runner. Jde tedy o obrazovku s průměrem 1,43 palce a rozlišením 466 × 466 pixelů. Panel je typu AMOLED, nabídne tedy jak kvalitní zobrazení barev, tak vysoký jas. Displej je samozřejmě dotykový, při ovládání máte tedy na výběr, zda budete používat gesta, nebo boční tlačítka. Nechybí ani režim Always-On.

Hodinky můžete vedle dotykového displeje ovládat pomocí dvou tlačítek, obě najdete na pravém boku. Horní se na první pohled tváří jako otočná korunka, je to ovšem pouze na oko a otáčení nemá žádný efekt. Po stisku vás vezme do menu aplikací, zde naopak slouží jako funkce pro návrat zpět na hlavní obrazovku. Spodním tlačítkem aktivujete režim cvičení. Nechybí ani reproduktor či mikrofon, po propojení s telefonem je možné hodinkami odbavit i hlasový hovor.

Hodinky jsou standardně dodávány se silikonovým řemínkem (šířka 22 mm), který se hodí třeba právě na sport. Hodinky si s sebou můžete vzít i do vody, jsou totiž utěsněné do tlaku pěti atmosfér.

Senzory na hodinkách asi nikoho nepřekvapí, na podobnou sestavu jsme zvyklí už řadu let. Najdete zde jednak krokoměr či počítadlo spálených kalorií, dále také snímání tepové frekvence, měření hodnoty SpO2, kvalitu spánku či míru stresu.

Hodinky propojíte s mobilem přes bluetooth, wi-fi ve výbavě nenajdete. Bohužel se hodinkami ani nedá zaplatit. Satelitní navigace přes GPS je naopak samozřejmostí. Model Watch GT 3 SE nabídne také 4 GB místa pro data, například pro poslech hudby.

V hodinkách najdete už v podstatě klasiku od Huaweie, operační systém HarmonyOS, kterým výrobce osazuje všechny své hodinky. V tomto případě jde však o odlehčenou verzi, kterou lze najít i v ještě levnějších modelech. Hodinky si samozřejmě nejlépe rozumějí se sourozeneckými modely Huaweie, ale připojíte je i k Androidu a iOS.

V hodinkách najdete jak poměrně široký výběr ciferníků (a další v mobilní propojené aplikaci), tak i dostatek funkcí. Jednak tu jsou základní funkce jako stopky, budík, svítilna nebo kompas, tak i zástupci pro různá cvičení či měření tělesných hodnot. Nechybí ani virtuální trenér, dechová cvičení či možnost vytáčet hovory přes propojený telefon. Dokonce tu najdete i mapy Petal, jenže ty třeba ve spojení s operačním systémem iOS nefungují.

Sportovních režimů si můžete vybrat celou řadu, nechybí cyklistika, plavání, turistika, lyžování nebo třeba triatlonový plán. Model také disponuje automatickou detekcí cvičení. Hodinky vyhodnocují různá další data a sestavují z nich komplexní indexovou hodnotu, nabídnou i míru následného zotavení.

Huawei tentokrát pouze uvádí výdrž „až 14 dní“ a moc se nám nepodařilo dopátrat k samotné kapacitě baterie. Reálně počítejte při běžné zátěži spíše s deseti dny, a to v závislosti na tom, jak často cvičíte a využíváte náročnější funkce jako třeba GPS nebo posloucháte přímo z hodinek hudbu. Výrobce nezapomněl přibalit také nabíjecí kolébku s USB kabelem, ovšem adaptér je třeba si sehnat vlastní.

Hodinky aktuálně seženete za cenu lehce pod pěti tisíci korunami. Za tyto peníze je to v podstatě takový rozumný kompromis mezi kategorií chytrých fitness náramků, které neumějí nabídnout tak hezky velký displej nebo volání přes propojený telefon, ale zároveň se Watch GT 3 SE nesnaží tlačit do kategorie prémiových modelů. Nicméně trochu zamrzí absence možnosti placení nebo nějaká hlubší integrace do systému Android (s iOS si bohužel hodinky rozumějí ještě méně).