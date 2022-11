Facebook chtěl vyrobit chytré hodinky, nakonec celý projekt zrušil

Už zkraje bylo jasné, že jde o pořádně velké sousto i pro firmu, jako je Meta. Chytré hodinky dnes sice umí vyrobit kdekdo, ovšem málo firem to dělá pořádně a na takové úrovni, aby si mohlo troufat i na krále trhu: hodinky od Applu. Meta nicméně chtěla tomuto typu zařízení přidat unikátní funkce, které by ocenili právě uživatelé sociálních sítí.

O hodinkách společnosti Meta se mluvilo už od konce loňského roku. Tehdy se na veřejnost dostaly informace, že firma plánuje vyrobit model s odepínacím pouzdrem, které v sobě má zabudované hned dva fotoaparáty. To proto, abyste měli zařízení schopné vytvářet obsah na sociální sítě přímo na ruce, navíc s možností připojení k mobilní síti a sdílení fotografií či videí třeba na Facebook či Instagram.

Hodinky měly mít údajně jednu čelní kamerku s rozlišením 5 Mpix ve výřezu displeje a druhou pak na zadní straně pouzdra s rozlišením 12 Mpix. Stejně jako u smartphonů by měla čelní kamerka sloužit hlavně pro pořizování selfie fotek, zadní fotoaparát by měl sloužit především pro klasické fotky a video. Je nicméně otázkou, jak by na tom byla výsledná kvalita fotek vzhledem k omezenějšímu hardwaru hodinek.

Proslýchalo se také, že hodinky nebudou využívat vlastní systém, nýbrž se spokojí s verzí od Googlu určenou pro nositelnou elektroniku (Wear OS). Zajímavá byla také informace, že Meta plánovala také možnost k hodinkám přidat různé příslušenství navržené partnerskými firmami, které by například umožnilo pouzdro hodinek připnout na batoh a podobně. Hodinky by tak sloužily v podstatě jako akční kamerka.

Vzhledem k nedávné vlně propouštění zaměstnanců z firmy Marka Zuckerberga však došlo i k ukončení práce na projektu chytrých hodinek. Část stávajících vývojářů z tohoto týmu byla převedena do skupiny mající na starost chytré brýle, což je další hodně ambiciózní plán Mety, jak inovovat svět chytrých zařízení (více na se dočtete zde).

Meta vyjma projektu hodinek v rámci šetření zrušila také nástroj Portal sloužící k videohovorům s pomocí chytrých displejů přes sítě, jako je Facebook nebo WhatsApp. Portal měl být mířený hlavně k firemnímu využití, tam se však neujal.