Sto gigabajtů a ideálně zadarmo. Češi mají o cloudových službách jasno

Většina z 550 respondentů ve věku 18 až 65 let si své fotografie a další digitální soubory ukládá na počítači, tabletu či telefonu (45,6 %). Externí úložné disky k jejich uchování využívá téměř třetina (31,6 %). Na cloudové služby se spoléhá pouze 18,5 % respondentů, tedy necelá pětina. Zbytek pak využívá víc možností zálohování či klasické flash disky.

Celkem 31,8 % z 214 účastníků, kteří v průzkumu uvedli, že žádné virtuální úložiště nepoužívají (38,9 % všech respondentů), jako důvod uvedlo nedůvěru v to, že by na nich byla jejich data v bezpečí. Další téměř třetina (30,4 %) pak nemá vůbec potřebu do cloudu svá digitální data ukládat. U většiny je však důvodem, proč cloudové úložiště nevyužívají, nevědomost, jak tuto službu používat.



Pouze necelá třetina (30 %) všech respondentů věří, že virtuální úložiště jsou dostatečně zabezpečena proti vniknutí hackerů. Avšak prakticky stejně početná skupina (27,3 %) tomu naopak nevěří.

Pokud už cloudové služby Češi využívají, pak je to hlavně z důvodu možnosti přístupu k digitálním datům z jakéhokoli zařízení (35,5 %). Ryze k zálohování je využívá pouze 18,2 % účastníků průzkumu. Pokročilé funkce jako třeba sdílení souborů, spolupráce v týmu či automatické třídění fotografií pak jako důvod využití této služby uvedlo 7,5 % respondentů.

Nejčastěji využívanými cloudovými úložišti v Česku jsou podle průzkumu Disk a Fotky od společnosti Google. Tyto služby využívá 39 % respondentů, kteří v dotazníku uvedli, že cloud používají. Následují OneDrive od Microsoftu (19 %), iCloud od Applu (17 %) a Samsung Cloud (9,5 %). Za dostatečnou pro vlastní potřeby považují uživatelé nejčastěji kapacitu od 15 do 100 GB (26,5 %). Kapacita do 15 GB vyhovuje 17,9 % respondentů, 17 % pak za ideální považuje prostor od 500 GB to 1 TB.



Cloudové služby by většina Čechů ráda využívala zcela zdarma (43,5 %), nebo jen za spíše symbolický měsíční poplatek ve výši 50 Kč (34,2 %). S rostoucí výší měsíčního poplatku pak zájem o využívání virtuálního úložiště výrazně upadá, například 300 korun měsíčně by bylo ochotno zaplatit už jen mizivý počet respondentů (1,2 %).

Právě Google v případě (patrně nejen) v Česku nejpoužívanějšího cloudového úložiště, tedy Fotky Google, 1. června radikálně změnil svůj pohled na tuto službu. Výrazně totiž omezil neomezený prostor, na který v červnu 2015, kdy aplikaci vyčlenil z balíčku Google+, lákal (viz Google má nekonečný prostor pro fotky z mobilu). Nově mají uživatelé pro zálohování fotografií a videi k dispozici bezplatně pouze 15GB prostor. Poté musí buď část dat umazat, nebo si zaplatit větší úložiště.

Měsíční, respektive roční poplatek se odvíjí od celkového prostoru: 100 GB stojí měsíčně 59,99 Kč, 200 GB 79,99 Kč a 2 TB 299,99 Kč. Tento prostor je společný pro Disk, Fotky a Gmail (více se dočtete u kolegů na Technetu: Google lákal na neomezené úložiště zdarma. Nyní možná budete platit).