Google lákal na neomezené úložiště zdarma. Nyní možná budete platit

Společnost Google na konci minulého roku oznámila, že končí s neomezeným ukládáním fotografií – více jsme psali zde. Připomeňme, že od 1. června 2021 se uživatelé služby Fotky Google musí připravit na radikální změnu. To se jim pochopitelně nelíbí, a teď na ně čeká ještě něco jiného. Fotky Google jsou totiž další službou, u které Google mění „pravidla „hry. Navíc jde o omezení dříve ohlášeného neomezeného prostoru, na který firma lákala. Podobně jako třeba freemailová služba Gmail tak i Fotky Google nyní přicházejí o tuto hlavní výhodu.

Společnost Google vedle sebe provozuje několik produktů, které k ukládání dat využívají její cloudová úložiště. Ať už to je Google Drive, Dokumenty, Gmail, Google Fotky nebo nejnovější Google One. Jejich roztříštěnost nyní dostává jasnější pravidla. One bude nejen službou, ale jakousi platformou, která bude hostovat data ze zmíněných služeb. V praxi to znamená, že tento cloudový účet bude zastřešovat ukládání dat na servery Google.

Co je Google One Služba Google One se objevila v květnu 2018 a do Česka se dostala v samotném závěru stejného roku. Formou předplatného poskytuje úložiště pro odkládání či zálohování dat. Ve své podstatě vychází z Google Disku. Ve zdarma dostupné verzi nabízí 15GB sdílené úložiště pro e-maily, dokumenty, soubory, fotografie v plném rozlišení či zprávy a kontakty ze zařízení Android (stačí si nainstalovat stejnojmennou aplikaci a nastavit, co chcete zálohovat).

K dispozici jsou další výhody. Ne však v ČR

Pokud tak po prvním červnu budete chtít zálohovat své fotografie, ale i další data na servery Google, připravte se na následující model. Pro fotografie nahrané před touto změnou ve vysokém rozlišení (nikoliv zálohované originály 1:1) se nic nezmění. Po tomto datu se připravte, že budou postupně ukusovat kapacitu ze zdarma dostupného tarifu, v rámci služby One. Díky zálohování fotografií se tak časem dostanete do bodu, kdy budete muset upgradovat na jednu z placených variant služby – pokud hodně fotíte, velmi rychle zaplníte 15GB free prostor – nebo začít promazávat starší fotky.



Placené varianty jsou následující: 100 GB za 600 Kč ročně, 200 GB za 800 Kč ročně a s nejvyšším plánem potom získáte za 3 tisíce 2 TB místa (stanete-li se předplatitelem, získáte možnost využívat ještě další datově větší placené tarify).



Google avizuje, že v placeném tarifu kromě dalšího prostoru od něj získáte něco navíc. V Česku však platí zatím pouze možnost sdílet prostor s rodinou a využívat pomoc expertů pro technické dotazy prostřednictvím e-mailu či chatu.

Výhody se liší podle země, a navíc se neustále mění. Ty aktuální vždy najdete na webu Google. Mezi některé z nich patří například odměny v obchodě Google Store, kredity do Google Play a lepší ceny vybraných hotelů, které najdete ve vyhledávači Google.

U 2TB verze předplatného je potom navíc k dispozici VPN pro Android. VPN síť je integrována do aplikace Google One a má poskytnout další vrstvu zabezpečení, pokud jste online na zařízeních Android – bez ohledu na to, jakou aplikaci nebo prohlížeč používáte. Služba se objevila v listopadu 2020, dostupná je zatím v USA, podle dostupných informací se má během následujících měsíců rozšířit do celého světa a měla by být dostupná také pro systémy iOS, Windows a Mac OS.



Změny byste měli najít v e-mailu

Google stávající uživatele úložiště o nových zásadách informoval prostřednictvím e-mailu, kde si je můžete detailně prostudovat. V něm upozorňuje ještě na další věci – neaktivitu v účtu a překročení kvóty. Zatímco v prvním případě, tedy pokud budete ve službě Gmail, Disk a Fotky neaktivní po dobu dvou let, můžete v nich o uložený obsah dokonce přijít.

Než k tomu dojde, budete o této skutečnosti s předstihem vyrozuměni e-mailem. Pokud byste však byli dva roky neaktivní například ve Fotkách, ale aktivní na Disku (včetně souborů Dokumentů, Tabulek, Prezentací, Nákresů, Formulářů a služby Jamboard) a v Gmailu, bude odstraněn jen obsah z Fotek Google, ostatní nikoliv.



Jestliže však budete překračovat kvótu, nebudete moci na Disk Google nahrávat nové soubory nebo obrázky ani zálohovat fotky a videa do Fotek Google. Ovlivněna může být i možnost odesílat a přijímat e-maily v Gmailu. V aplikacích pro spolupráci při vytváření obsahu, jako jsou Dokumenty, Tabulky, Prezentace, Nákresy, Formuláře Google a služba Jamboard, nebudete moci vytvářet nové soubory.

A dokud využití úložiště nesnížíte, dotčené soubory nemůžete vy ani nikdo jiný upravovat ani kopírovat. Pokud kvótu úložiště překračujete už 2 roky, váš obsah v Gmailu, Disku Google (včetně Dokumentů, Tabulek, Prezentací, Nákresů, Formulářů Google a služby Jamboard) a Fotkách Google může být smazán. Na tuto skutečnost budete opět upozorněni dopředu.

Toto vše tedy znamená, že pokud budete aktivní a nepřekračujete svůj aktuální datový limit, nebude to na vás mít žádný dopad.



Proč dochází ke změně

Existují dva možné důvody, jak se dívat na plánovanou změnu. Prvním z nich je oficiální vysvětlení Google, které hovoří o tom, že uživatelé nahrávají mnohem více fotek a videí, než tomu bylo dříve, díky čemuž je těžší udržovat službu zdarma. Služba má totiž více než miliardu uživatelů, kteří dohromady každý týden nahrají přes 28 miliard nových fotografií a videí. Oproti roku 2017 je to nárůst o 233 %, kdy uživatelé nahrávali zhruba 8,4 miliardy fotografií a videí týdně.

Existuje však i další vysvětlení. Konec zdarma dostupného neomezeného úložiště Fotky představuje pro giganta ve vyhledávání určitý druh nových příjmů. A původní nabídkou zdarma se mu podařilo omezit konkurenci.

Budoucnost by nemusela být pouze v příjmech z reklamy. Google odhaduje, že 7 % uživatelů dosáhne naplnění 15GB úložiště během jednoho roku. Pokud by 100 % z těchto lidí platilo za více prostoru, mohl by Google do června 2022 generovat nové příjmy ve výši 1,7 miliardy dolarů ročně. To by samo o sobě v porovnání s rokem 2019 zvýšilo příjmy Google z neinzertních podob přibližně o 10 %.



Konkurence aneb Co dále

I přestože jde o nepopulární změny, pokud se podíváme na konkurenci, je Google v rámci cloudových úložišť, respektive nabízené zdarma dostupné kapacity stále na špici, a navíc k tomu přidává další výhody. V případě Fotek Google jde například především o umělou inteligenci, která např. pomáhá s rozpoznáváním obličejů, stejně tak propojení s Google Assistant, editováním fotografií, kolážemi nebo automatickým sdílením obrázků.

Chcete-li změnu, tak můžete zkusit Mega.nz (zdarma 15 GB + akce na 35 GB), iCloud Photos (zdarma 15 GB), pCloud.com (zdarma 10 GB), Degoo.com (zdarma 100 GB) nebo čistě pro fotografie kapacitně neomezenou českou službu Zonerama.cz. Využít také můžete českou službu Rajče.net, která slibuje neomezený prostor zdarma. Ta patří stejně jako Technet.cz do mediálního domu Mafra a.s. Anebo lze si fotografie zálohovat lokálně, třeba i na NAS.