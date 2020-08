Jedni na ně vydělávají měsíce, jiní je v mžiku zničí. Mohou si to dovolit

Hudební klipy, pohádky, filmy, trailery... ale i nespočet vlogů či videí zachycujících nepochopitelné ničení všeho možného a prakticky jakýmkoli způsobem. To vše a mnoho dalšího se dá najít na videoportálu YouTube, který přitom původně vznikl za účelem volného sdílené domácího videa.

Mezi „destrukčními“ videí je i spousta takových, v nichž jejich autoři s oblibou ničí nejnovější modely smartphonů. A to bez ohledu na jejich pořizovací cenu. Testy jsou mnohdy nepochopitelné a v některých případech i riskantní. Youtubeři telefony vystavují situacím, do nichž se v reálném světě prakticky nikdy nedostanou. Nad všemi experimentátory vyniká kanál TechRax s téměř sedmi miliony odběratelů.

Videí na téma „vydrží mobil takové zacházení“ má tento kanál za zhruba sedm let, co našel v jejich cíleném ničení zálibu, již spoustu. Oblíbené je zejména zmrazování či vaření ve všemožných tekutinách. Zajímá vás nicméně, co se stane, když telefon vložíte – samozřejmě omylem – do vaflovače a ten zapnete? I na toto má zmíněný kanál odpověď. Takovému testu podrobil v říjnu 2017 tehdy nový iPhone 8 Plus. A to opakovaně, první opékání totiž telefon přežil bez zjevného poškození – pouze hlásil přehřátí.