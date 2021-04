Macatý telefon se zlomil jako sušenka. V testu úplně propadl

Herní telefony jsou samostatnou kategorií, která se obvykle vyznačuje solidním hardwarem, otrlými designérskými výtvory a poměrně masivní konstrukcí. Jenže kvůli designovým výstřelkům může konstrukce trpět, jak se můžeme přesvědčit v testu odolnosti nového modelu Lenovo Legion Duel 2.

Známý Youtuber Zack Nelson alias JerryRigEverything jej podrobil obvyklému testu odolnosti, kterým u něj projde většina moderních smartphonů. Provádí test odolnosti displeje, zkoumá použité materiály, vyzkouší odolnost obrazovky proti žáru a nakonec se telefon pokusí silou svých rukou ohnout. Podotýkáme, že drtivá většina smartphonů poslední jmenovaný test přežije. Ne však Lenovo Legion Duel 2.



Jak z testu vyplynulo, telefon má dvě velice slabá místa, kterými jsou plastové proužky pro antény přijímající mobilní signál. Ty výrobce umístil na boky telefonu (obvykle jej najdeme spíše na horním a spodním okraji), což znamená, že kovový rámeček telefonu je v několika místech přerušen a nahrazen plasty.



Právě v těchto místech se youtuberovi povedlo telefon přelomit, a to na první pohled i s použitím menší síly. Nakonec tedy herní lenovo skončilo ohnuté na tři části a JerryRigEverything připouští, že na model Duel 2 by raději nikdo neměl nosit v zadní kapse a omylem si na něj sednout. Výsledek by mohl dopadnout hodně podobně.

V Česku můžeme být nicméně v klidu, jelikož značka Lenovo tu v tuto chvíli mobily oficiálně neprodává, ačkoliv dříve na tuzemském trhu působila. Pod výrobce Lenovo však spadá značka Motorola.