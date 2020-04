Do obchodů Applu se vrátí život. Znovuotevřou se v květnu, ale jen některé

Viceprezidentka pro lidské zdroje a maloobchod Deirdre O´Brienová o plánovaném znovuotevření více než měsíc uzavřených Apple Storů informovala zaměstnance Applu prostřednictvím týdenního interního videa. „Pokračujeme v analýze zdravotní situace na všech místech a očekávám, že v květnu otevřeme mnohem více obchodů,“ uvedla podle portálu Bloomberg.

O´Brienová tedy nespecifikovala, kterých regionů se znovuotevření Apple Storů týká. Jasné tak není ani to, do kterých konkrétních obchodů by se měl příští měsíc vrátit život. Již dříve nicméně zaměstnance informovala, že už počátkem května se mají do běžného provozu vrátit alespoň některé obchody ve Spojených státech.

Jenže koronavirové opatření se nedotklo pouze Apple Storů v USA, ale i ve zbytku světa. A to včetně pro Apple důležitých trhů v Brazílii, Japonsku či Spojených arabských emirátech. Společnost nicméně k plánovanému znovuotevření obchodů odmítla podat konkrétnější informace.

Avšak podle aktuálních informací na webu Applu bude řada velkých amerických prodejen uzavřena minimálně do pondělí 4. května. Namátkou se to týká Apple Storů v Los Angeles, San Francisku či New Yorku. Třeba obchod na newyorské Páté avenue s ikonickou skleněnou krychlí aktuálně hlásí uzavření minimálně do neděle 10. května.

Podle dřívějšího vyjádření šéfa společnosti Tima Cooka mělo jít jen o dvoutýdenní opatření. Několikadenním opatřením mělo být uzavření prodejen i v Číně (více viz Apple kvůli viru zavřel v Číně obchody. Výrobci opozdí dodávky mobilů), nakonec byly uzavřeny téměř měsíc a půl. Do čínských Apple Storů uzavřených již začátkem února se život vrátil až 13. března. Tedy den před tím, než Apple uzavřel všechny své prodejny ve zbytku světa.

Prodeje se přesunuly na internet. Uzavření Apple Storů nicméně společnost silně pocítí, například v USA hlásí výrazný propad prodeje. A to i z důvodu, že musela přistoupit také k výraznému omezení online nákupu iPhonů. Apple se totiž obával nadměrného skupování již tak omezených zásob překupníky (více viz Apple značně omezuje online nákup iPhonů. Bojí se spekulantů).

Ať už Apple své prodejny otevře kdykoliv během května, tak je jisté, že návrat do podoby jako před koronavirem bude ještě nějaký čas trvat. Důkazem toho je třeba začátkem dubna znovuotevřená pobočka v jihokorejském Soulu, kde je zákazníkům u vstupu povinně měřena teplota.